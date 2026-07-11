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Gol Caracol  / Vea el golazo de Jude Bellingham para el empate de Inglaterra vs. Noruega, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Jude Bellingham para el empate de Inglaterra vs. Noruega, en el Mundial 2026

Los ingleses lograron marcar el tanto de la igualdad antes del descanso, donde Jude Bellingham sigue reafirmando el gran Mundial que viene haciendo. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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jude bellingham inglaterra
jude bellingham inglaterra
AFP

Inglaterra y Noruega se fueron al descanso con un empate 1-1, luego de un primer tiempo muy peleado, en el que el juego estuvo trabado durante gran parte del partido y ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias.

Todo ocurrió al minuto 45+1', cuando un rapido contragolpe de los 'leones' terminó en los pies de Jude que entró al área y entre la presión de los defensas sacó un remate rasante con pierna izquierda para igualar el marcador.

Vea el gol acá:

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