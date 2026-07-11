Vea el golazo de Jude Bellingham para el empate de Inglaterra vs. Noruega, en el Mundial 2026

Inglaterra y Noruega se fueron al descanso con un empate 1-1, luego de un primer tiempo muy peleado, en el que el juego estuvo trabado durante gran parte del partido y ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias.

Todo ocurrió al minuto 45+1', cuando un rapido contragolpe de los 'leones' terminó en los pies de Jude que entró al área y entre la presión de los defensas sacó un remate rasante con pierna izquierda para igualar el marcador.

Vea el gol acá:

¡HAY PARTIDO EN MIAMI! EMPATÓ INGLATERRA



Tremenda conexión de Gordon para que Jude Belingham defina como un crack y ponga el 1-1 ante Noruega. pic.twitter.com/KDoKtSU9cx — DSPORTS (@DSports) July 11, 2026