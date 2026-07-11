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Gol Caracol  / Vea el golazo de Andreas Schjelderup, en Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Andreas Schjelderup, en Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

El futbolista noruego sacó un potente y colocado remate cerca al área inglesa, que se clavó dentro de los tres palos, sorprendiendo a Jordan Pickford.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Andreas Schjelderup festejando anotación con Noruega, en el Mundial 2026.
Andreas Schjelderup festejando anotación con Noruega, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El cuadro noruego dio la sorpresa a los 36 minutos de partido, con un remate que sorprendió a propios y extraños.

Todo inicio con una recuperación en el centro del campo, quitándole la pelota a Harry Kane, quien se quedó en el suelo pidiendo falta. No obstante, los 'vikingos' siguieron la jugada y, ante la indicación del juez central para continuar, el ataque siguió.

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Con la defensa inglesa un poco desconcentrada, cerca al área agarró la pelota Andreas Schjelderup, sacando un colocado y potente remate que significó el primer gol del partido.

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