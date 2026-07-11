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Gol Caracol  / Vea el gol anulado a Harry Kane, en Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Vea el gol anulado a Harry Kane, en Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

El goleador inglés anotó el que era el segundo tanto para los 'tres leones'; no obstante, debido a un fuera de lugar, Kane se quedó con el grito de gol en la boca.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Harry Kane en duelo contra Noruega, por el Mundial 2026.
Harry Kane en duelo contra Noruega, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El atacante inglés se reportó de gran manera en campo contrario, antes de finalizar la primera parte, tras anotar un auténtico golazo que significaba la segunda anotación de los 'tres leones'.

Sin embargo, debido a un fuera de lugar del mismo Harry Kane, no hubo discusión y la acción ofensiva se invalidó. De esta manera, todo al entretiempo se fue en igualdad parcial 1-1.

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