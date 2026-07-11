Vea el gol anulado a Harry Kane, en Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

El atacante inglés se reportó de gran manera en campo contrario, antes de finalizar la primera parte, tras anotar un auténtico golazo que significaba la segunda anotación de los 'tres leones'.

Sin embargo, debido a un fuera de lugar del mismo Harry Kane, no hubo discusión y la acción ofensiva se invalidó. De esta manera, todo al entretiempo se fue en igualdad parcial 1-1.