Millonarios no estuvo a la altura y cayó 2-0 frente a Universitario de Perú, en partido de fogueo

Millonarios estrenó sus refuerzos en el primer partido de preparación, antes de competir en la Liga BetPlay II-2026. Los dirigidos por Fabián Bustos cayeron 2-0 frente a Universitario en el estadio Monumental de Lima, y dejaron más dudas que certezas para su hinchada.

El cuadro 'embajador' tuvo su primera presentación en el segundo semestre del año, en un duelo de preparación en el que comenzó a ajustar detalles de cara a los retos que tendrá por delante. La principal novedad en la nómina titular fue la presencia del arquero Javier Burrai, uno de los refuerzos anunciados recientemente por el club, quien tuvo sus primeros minutos defendiendo la camiseta azul.

El partido que contó con poca asistencia en el estadio de la capital peruana, también sirvió como preparación para Universatario, y el regreso a este recinto de Fabian Bustos y Rodrigo Ureña, ambos levantaron títulos en el club de este país, y tuvieron minutos para saludar a la hinchada y ex compañeros de equipo.

⏱ 90’ Termina el partido en Perú, nuestro próximo encuentro será frente a Colo - Colo en El Campín.



ⓤ 2 – 0 Ⓜ️ | #UNIvMFC pic.twitter.com/LbRkc8x4de — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 11, 2026

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El técnico argentino formó una nomina muy similar a la que uso en el primer semestre: una línea de cinco en la zaga defensiva, compuesta por Jorge Arias, Sergio Mosquera y Andrés Llinás, las bandas laterales Sebastián Valencia y Carlos Sarabia, el medio campo formado por Rodrigo Ureña y Mateo García, un poco más adelante Sebastián del Castillo y los delanteros Leonardo Castro y Rodrigo 'el Tucu' Contreras.

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El primer tiempo, aunque tuvo aproximaciones para ambos equipos, no logró romper la igualdad sin goles. De esta manera, Millonarios y Universitario se fueron al descanso con el 0-0 en el marcador del estadio Monumental.

Para la segunda mitad (51'), José Rivera apareció para marcar el primer gol de la tarde a favor del conjunto local. La jugada generó polémica debido a una posible posición adelantada, pero ante la ausencia del VAR en el compromiso, la anotación terminó siendo validada.

Tras el gol, el entrenador argentino decidió hacer algunas sustituciones, donde una de las novedades fue el recambio en el arco de Millonarios, con el ingreso del otro arquero como refuerzo: James Aguirre.

Desafortunadamente minutos después (79'), Universitario aumentó la ventaja en el marcador por medio nuevamente de José Rivera para sellar su doblete del encuentro.

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Ya en el último minuto reglamentario (90'), Rodrigo Contreras vio la tarjeta roja por parte del juez central, dejando con diez hombres a los azules, sobre el final del partido.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El próximo partido de Millonarios será el último de preparación antes de debutar en la Liga BetPlay II-2026, será en El Campín el sábado 18 de julio de 2026, desde las 6:00 p. m. enfrentando a Colo Colo de Chile, en la denominada 'Noche Embajador'a, evento que hará parte de la celebración por los 80 años de historia de la institución.

