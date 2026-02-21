Síguenos en:
A Real Madrid lo frenaron en seco, por la Liga de España; derrota 2-1 contra Osasuna

A Real Madrid lo frenaron en seco, por la Liga de España; derrota 2-1 contra Osasuna

El cuadro 'merengue' perdió este sábado por el fútbol español, con una anotación de Raúl García, quien le dio el agónico triunfo a Osasuna. Esto, por la fecha 25.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Editado por: Gol Caracol
Real Madrid cayó contra Osasuna, por la Liga de España.
Real Madrid cayó contra Osasuna, por la Liga de España.
Foto: AFP.

