Cristian 'Chicho' Arango cumplió su sueño: vea su gol con Atlético Nacional vs. Alianza

Cristian 'Chicho' Arango puede tachar uno de sus objetivos del 2026. Este sábado 21 de febrero, debutó con Atlético Nacional, que es el club del que es hincha, y lo hizo por lo alto. Por la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026, fue titular y se estrenó con gol, frente a Alianza, en el estadio Atanasio Girardot, donde se desató la locura. Alegría, emoción y sueño cumplido para el delantero, que fue felicitado por sus compañeros.
Cuando transcurría el minuto 10, Jorman Campuzano lanzó un balón largo a la zona de Alfredo Morelos, quien atacó el espacio, logró controlar el esférico y descargó con Juan Manuel Rengifo. De frente al arco, se animó de media distancia y probó al guardameta, Juan Camilo Chaverra, que no pudo controlar, dio el rebote y Cristian 'Chicho' Arango estuvo atento para aprovechar y marcar el 1-0.
🟢⚽🔥¡El ‘Chicho’ Arango marca su primer gol vistiendo la camiseta del equipo de sus amores! ¡El delantero cazó el rebote y le da la ventaja a Nacional sobre Alianza Valledupar!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/UHSotNno3q— Win Sports (@WinSportsTV) February 21, 2026
