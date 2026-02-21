Síguenos en:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cristian 'Chicho' Arango cumplió su sueño: vea su gol con Atlético Nacional vs. Alianza

Le bastaron tan solo 10 minutos al delantero, Cristian 'Chicho' Arango, para inflar las redes, justo en su debut con el equipo de sus amores, por la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de feb, 2026
