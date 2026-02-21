Sebastián Villa y Santiago Arias, a los empujones: fea discusión en la Liga Argentina

Sebastián Villa y Santiago Arias se vieron las caras este sábado 21 de febrero, en la Liga Argentina. Por un lado, el delantero es capitán y figura de Independiente Rivadavia, mientras que el lateral derecho recién llegó a Independiente de Avellaneda. Eso sí, ambos dieron su aporte en el partido, ya que cada uno brindó una asistencia en la victoria 3-2 del conjunto 'Azul del Parque', sobre 'el Rojo'.

Ahora, los ánimos se caldearon por momentos, debido a la intensidad con la que se jugó y se vivió el encuentro. Prueba de ello fue que al minuto 56, Santiago Arias fue por el balón para sacar de banda y recibió un empujón de Sebastián Villa. El lateral cayó al suelo y, tras levantarse, le devolvió gentilezas a su compatriota, quien no se quedó quieto y todo se 'picó'. Momentos de tensión entre ellos.



Vea la discusión entre Sebastián Villa y Santiago Arias, en la Liga Argentina