Santos Borré pide pista para el Mundial 2026: nuevo gol con Internacional de Porto Alegre

Santos Borré quiere ir al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de que la decisión final la tomará el entrenador, Néstor Lorenzo, cuando de a conocer la lista de jugadores, el delantero está haciendo méritos. Este sábado 21 de febrero, se reportó en el partido entre Internacional de Porto Alegre e Ypiranga, por la vuelta de la semifinal del Campeonato Gaúcho.

La anotación llegó al minuto ocho, cuando el 'cafetero' atacó el espacio, recibió un pase de Alan Patrick y, adentro del área, definió con mucha clase. Y es que la salida e intento de achique del guardameta rival no fue impedimento para que la picara e inflara las redes, lo que significó el 1-0 parcial. Recordemos que el encuentro de ida había finalizado 3-0 a favor de Inter.

Así las cosas, Santos Borré marcó su sexto gol en lo que va del 2026. Flamengo, en el Brasileirao, y Monsoon FC y Gremio, ambos por dusplicado y en el Campeonato Gaúcho, han sido sus víctimas.



Vea el gol de Santos Borré, con Internacional vs. Ypiranga, en Campeonato Gaúcho