Yerry Mina no se salvó de la roja contra Lazio; así fue su expulsión en la Serie A

Yerry Mina no atraviesa por su mejor momento, a pocos meses del Mundial 2026. Más allá de que es el capitán de Cagliari, las lesiones no le han permitido tener continuidad y cuando aparece en cancha, los errores son notorios. Prueba de ello fue lo acontecido este 21 de febrero, en el empate 0-0 de Cagliari contra Lazio, por la fecha 26 de la Serie A de Italia. Y es que vio la tarjeta roja al minuto 85.

La expulsión se dio por doble amonestación, ya que recibió la primera amarilla al 25'. Posteriormente, en el remate del encuentro, con su pie hacia atrás, derribó a Tijjani Noslin, sobre el borde del área. Para muchos era penalti, pero se decretó que había sido afuera. De inmediato, el árbitro le mostró la segunda cartulina y, por ende, se fue del terreno de juego, dejando con diez jugadores a su equipo.



Vea la expulsión de Yerry Mina, en Cagliari vs. Lazio, por la Serie A