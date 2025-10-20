"A Ronaldo siempre le encantaba salir de fiesta, pesaba 94 kilos y no quería perder peso"

Hablar de Ronaldo Nazario es referirse a un bicampeón de Copa del Mundo, ganador de una Copa Confederaciones, dos Copas América y dos Balones de Oro. Y es que no es casualidad que sea visto como uno de los mejores futbolistas en la historia. Sin embargo, no todo fue 'color de rosa' en su carrera, pues además de las lesiones, tuvo un polémico estilo de vida.

Cruzeiro (1992-1994), PSV (1994-1996), Barcelona (1996-1997), Inter de Milán (1997-2002), Real Madrid (2002-2007), AC Milan (2007-2008) y Corinthians (2009-2011) fueron los clubes que disfrutaron de su talento. Eso sí, lo hecho en el conjunto 'nerazzurri' y el 'merengue' marcó una época, por sus goles, rendimiento y un talento que se desbordaba en los terrenos de juego.

Pero en su paso por la 'casa blanca', vivió una que otra situación que no gustó. Fabio Capello llegó al Real Madrid en 2006, viviendo su segunda etapa en esa institución. Allí, consiguió un título de Liga, poniendo punto final a una sequía sin ser campeón para los 'merengues'. Justamente, el entrenador italiano se refirió a lo que aconteció con el delantero, Ronaldo Nazario.

Dio la casualidad que el estratega se encontró con el final de la era de los 'galácticos'. Razón por la que no le tembló el pulso para pedir por la salida del brasileño y, de paso, pedir por un atacante. Ruud van Nistelrooy, proveniente del Manchester United y quien vivía un buen momento en el fútbol inglés, arribó al club español y el técnico tuvo una razón de 'peso' para ello.



Ronaldo fue uno de los 'galácticos' del Real Madrid, junto a otras estrellas como Figo y Zinedine Zidane AFP

"Ronaldo es el mejor jugador que he entrenado. Era un tipo al que le encantaba salir de fiesta todas las noches, era un loco, pesaba 94 kilos y no quería perder peso. En cierto momento le dije al presidente que teníamos que dejarlo ir, no había esperanza de avanzar. Y así lo dejamos ir. Pero, repito, es el mejor que he entrenado y de eso no me cabe duda", dijo el italiano.

Finalmente, Ronaldo se marchó del Real Madrid en el mercado invernal de esa temporada rumbo al AC Milan. El delantero apenas contaba para Capello, ya que el técnico italiano apostó por Van Nistelrooy y el brasileño buscó una salida para volver a tener minutos. Lo curioso es que Fabio Capello no duraría mucho en el Real Madrid y se iría en la siguiente temporada.