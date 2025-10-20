Síguenos en::
"A Ronaldo siempre le encantaba salir de fiesta, pesaba 94 kilos y no quería perder peso"

A pesar de que es considerado como uno de los mejores delanteros en la historia, Ronaldo tenía un estilo de vida que causó revuelo y así lo contó un entrenador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de oct, 2025
Ronaldo es felicitado por Zinedine Zidane, tras marcar un gol con Real Madrid
AFP

