Arne Slot sobre polémica con Mohamed Salah: "Voy a hablar con él, no hay mucho más"

Arne Slot sobre polémica con Mohamed Salah: "Voy a hablar con él, no hay mucho más"

El DT del Liverpool, Arne Slot, no dio mayores detalles sobre la tensa situación que existe con Mohamed Salah, quien aseguró que "alguien no lo quiere en Liverpool".

Por: EFE
Actualizado: 12 de dic, 2025
Editado por: Gol Caracol
Arne Slot, DT del Liverpool, y Mohamed Salah.
Arne Slot, DT del Liverpool, y Mohamed Salah.
Fotos: AFP

