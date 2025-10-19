Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Una fobia de Kylian Mbappé; en Real Madrid lo echaron al agua, antes pasó en PSG

Una fobia de Kylian Mbappé; en Real Madrid lo echaron al agua, antes pasó en PSG

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, recibió como regalo del club blanco un automóvil BMW de un costo millonario, sin embargo, el francés no puede conducirlo. Conozca las razones.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé posando con su BMW
Kylian Mbappé posando con su BMW
Foto: @realmadrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad