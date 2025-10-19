Una fobia de Kylian Mbappé; en Real Madrid lo echaron al agua, antes pasó en PSG

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha sido el centro de atención en los últimos días por un regalo de alto calibre: un nuevo vehículo de la marca BMW, en el marco del acuerdo que el club mantiene con el fabricante alemán. Según fuentes especializadas en autos, el modelo elegido por el campeón mundial es el BMW i7 xDrive60, un carro que se puede adquirir en España desde aproximadamente los 140.000 euros.

Sin embargo, a pesar de la espectacularidad del anuncio, la historia es curiosa, Mbappé no puede conducirlo. El delantero, de 26 años, aún no posee el carné de conducir, por tanto, y al igual que sucede con otros coches de su colección, Mbappé utilizará el vehículo con conductor, confiando en alguien más para desplazarse, en lugar de tomar el volante.

La estrella francesa nunca priorizó obtener el permiso de conducción, una tarea que ha delegado en choferes profesionales desde sus inicios en el PSG. Durante su etapa en París, el club puso a su disposición un conductor para facilitar sus desplazamientos. Ahora, la situación se repite en la capital española. El proceso para obtener la licencia de conducir nunca se completó; el jugador se inscribió en una escuela, pero nunca finalizó las clases necesarias.

El coche de Mbappé, con sus 544 caballos de potencia y una batería de más de 100 kWh que le permite alcanzar autonomías superiores a los 580 km, representa el buque insignia de BMW en su gama eléctrica. Además del rendimiento, el modelo ofrece elementos de lujo y tecnología de vanguardia: pantalla 8K de casi 32 pulgadas, conectividad 5G, sonido envolvente premium de la marca Bowers y Wilkins y butacas reclinables con reposapiés, detalles que lo posicionan como uno de los vehículos más sofisticados del mercado.



Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid Foto: AFP

Publicidad

Más allá de la curiosidad sobre su permiso de conducir, el episodio pone de relieve dos realidades: por un lado, la sofisticación y el poder económico que rodean a las grandes estrellas del fútbol; por otro, el particular camino que siguen algunos de esos jugadores en cuanto a su vida privada, donde decisiones como sacar la licencia para conducir se vuelven poco prioritarias frente al éxito deportivo.

Por lo tanto, mientras Mbappé sigue consolidándose como un pilar fundamental en el esquema 'merengue', el costoso BMW i7 permanecerá en manos de un tercero. El astro galo seguirá dependiendo de su chófer hasta que decida, finalmente, obtener la licencia necesaria para moverse por las calles de la ciudad española por cuenta propia.