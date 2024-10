A Vincent Kompany le recuerdan el 4-1 de Bayern con Barcelona: particular respuesta del DT

El entrenador del Bayern Múnich , el belga Vincent Kompany, ha indicado que en el duelo que disputó su equipo el miércoles ante el Barcelona , resuelto por un 4-1 favorable para los catalanes, "hubo buenos momentos" y "no todo salió mal" para la escuadra bávara.

En la previa del choque que enfrentará a los muniqueses ante el Bochum, el técnico incidió en que "hay partidos en los que está claro lo que pasó, pero este fue un partido con muchos momentos", algunos "buenos" de su equipo en los que, enfatizó, no aprovecharon o no estuvieron "demasiado concentrados".

"Encajamos cuatro goles, pero no fue únicamente debido a la defensa. Decir eso es demasiado fácil. La responsabilidad es de todo el equipo. Tenemos la calidad y los jugadores. Entiendo que perdimos y tenemos que aceptar las críticas. Pero no quiero perder de vista lo que los chicos pueden lograr si dan los siguientes pasos", afirmó Kompany.

Del mismo modo, el belga descargó de responsabilidad al portero y capitán del Bayern, Manuel Neuer, criticado en Alemania por su actuación en el envite europeo.

"Cuando perdemos, perdemos todos juntos, no solo Manu, sino todo el equipo y los entrenadores. Eso es importante. Si Manu cambia su juego, será para mejorar aún más", alegó.

El preparador sostuvo que "la base es que el equipo trabaje y aprenda de estos momentos" y confirmó que no le sorprende que "no todo haya sido perfecto", ya que "al fin y al cabo", puntualizó, "la temporada pasada" los bávaros no ganaron "ningún título".

Vincent Kompany, nuevo entrenador del Bayern Múnich. Foto: AFP.

"Cuando los buenos jugadores corren, luchan y juegan juntos, siempre tienen una oportunidad. Por eso estoy totalmente convencido de este equipo. Las críticas son parte de ello, pero esperemos que podamos ganar contra el Bochum", abundó.

Precisamente su próximo rival, el Bochum, colista de la Bundesliga con un solo punto en siete jornadas, estrena pareja de entrenadores, Markus Feldhoff y Murat Ural, tras la destitución de Peter Zeidler, primer técnico despedido en la Bundesliga esta temporada, aunque ello, según dijo, no supondrá variación alguna en los planes para Kompany.

"No haremos ninguna diferencia en la preparación de este partido porque ahora hay un nuevo entrenador. Ganamos nuestro último partido en la Bundesliga. Seguiremos intentando ganar. Llegamos a este fin de semana con un equipo en forma. Fresco física y mentalmente. El próximo partido después del Barcelona es muy importante para todos a nosotros", concluyó.