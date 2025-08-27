Publicidad

Gol Caracol  / Entrenador salió en ambulancia del campo, mientras dirigía partido; ya fue hospitalizado

Alarmas encendidas en el fútbol ruso, por entrenador que tuvo que ser trasladado y hospitalizado, tras sufrir "grave crisis" mientras dirigía un partido de Copa.

Ambulancia retirando a jugador lesionado, del terreno de juego.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 27, 2025 08:14 p. m.
Editado por: Gol Caracol