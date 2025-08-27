Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América sigue de capa caída; Bucaramanga le ganó 1-0 en la Copa BetPlay

América sigue de capa caída; Bucaramanga le ganó 1-0 en la Copa BetPlay

El conjunto 'escarlata' no logró mostrar mejoría en juego de Copa Betplay frente a los 'leopardos' este miércoles en el Américo Montanini, en juego por la ida de los octavos de final.

Acción de juego entre Bucaramanga y América de Cali por la ida de los octavos de final de Copa BetPlay 2025.
X de @AmericadeCali
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 08:42 p. m.