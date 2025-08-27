América sigue de capa caída; Bucaramanga le ganó 1-0 en la Copa BetPlay

Los octavos de final de la Copa BetPlay continuaron este miércoles 27 de agosto, y uno de los partidos que marcaba el calendario para esta fecha fue el protagonizaron Atlético Bucaramanga y América de Cali.El José Américo Montanini recibió la ida de esta serie, que terminó inclinándose a favor de los 'leopardos' por marcador de 1-0. Los 'búcaros' hicieron respetar su localía, mientras que los 'diablos rojos' no logran mostrar mejoría.

El comienzo del compromiso en tierras bumanguesas marcó el dominio de los rojos del Valle del Cauca con la posesión del balón, buscando espacios para llegar con opciones claras al pórtico de los 'auriverdes' custodiado por Aldair Quintana. Kener González fue uno de los que probó con la media distancia, y Dylan Borrero por poco cobra una mala salida del golero del Bucaramanga, pero la finalización de la jugada no fue la mejor.

Pero el que sí supo aprovechar en la primera acción clara que generó a la portería rival fue el Bucaramanga. Luego de un centro al área por parte de Kevin Londoño, Luciano Pons se levantó por los aires, y de un certero cabezazo mandó la pelota a guardar para el 1-0 en el tablero, a los 16 minutos de juego.

Bucaramanga recibió a América por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. X de @AmericadeCali

Con el marcador a favor, los dirigidos por Leonel Álvarez siguió generando en pro de aumentar en el tablero. Londoño y Sambueza los que se asociaron en pro del objetivo. Minutos más tarde, Pons se animó de media distancia, mientras que América se defendía. En el banco de los 'escarlatas', Diego Gabriel Raimondi pidió calma. Bucaramanga se fue al descanso con el marcador a su favor.

En los segundos 45 minutos, Bucaramanga siguió dominando los hilos del juego, con posesión y jugadas en ataque. Tuvo más oportunidades de aumentar el marcador, pero la puntería en el último cuarto de cancha no fue la adecuada.

América buscó en los minutos finales, logrando el retroceso de los 'leopardos' en cancha, que se resguardaron de buena manera defendiendo la ventaja hasta el final.

¿Cuándo es la vuelta de esta serie?

El compromiso de vuelta por los octavos de final de la Copa BetPlay entre América y Bucaramanga será el miércoles 3 de septiembre. La pelota rodará en el Pascual Guerrero a las 5:15 de la tarde.