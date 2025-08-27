Richard Ríos: "Estoy mejorando partido a partido, las críticas ocurren, es normal"

Richard Ríos ocupó un lugar en el once titular del Benfica para el importantísimo compromiso frente al Fenerbahçe, este miércoles, y con el firme objetivo de clasificarse a fase de liga de la Champions League. El club del volante antioqueño cumplió el reto, y tras el juego en el estadio Da Luz, generó sus sensaciones de la victoria 1-0.

El oriundo de Vegachí se mostró feliz por instalarse en esta etapa del máximo torneo de clubes del 'viejo continente' y ahora le apuesta a ir por más con las 'águilas'; por supuesto, también el seguir trabajando para mantenerse en el equipo inicialista.

Richard Ríos (20) con algunos de sus compañeros en Benfica. Instagram oficial del Benfica

"Estoy contento de haberme clasificado para la Champions League. Este era el segundo objetivo que nos marcamos al principio de la temporada. Primero, ganar la Copa de la Liga, y ahora, clasificarnos para la fase liguera. Ahora toca pensar en el campeonato y en el próximo partido. Estoy contento porque el equipo ha ido mejorando poco a poco, partido a partido, y seguiremos trabajando", precisó de entrada el exfutbolista del Palmeiras en declaraciones que recoge el medio 'A Bola' portugués.

A renglón seguido, Ríos Montoya se refirió a las críticas que han surgido en los últimos días desde algunos sectores sobre su rendimiento en Benfica, que no se ha aclimatado aún al fútbol portugués.

"Este partido no es la solución. Creo que estoy mejorando partido a partido; puedo demostrar lo que puedo hacer. Sé de dónde vengo, sé todo lo que he logrado y lo que aún puedo lograr. Las críticas ocurren; es normal. Como jugador, tengo que aceptarlo si no estoy en mi mejor momento. Ahora toca trabajar, porque tenemos mucho por delante", terminó por indicar el número '20' del Benfica.



José Mourinho resaltó el mediocampo del Benfica, incluido Richard Ríos

En medio de su intervención con los medios de comunicación, al director técnico del Fenerbahçe le consultaron sobre lo que influyó en la eliminatoria y en las distintas opciones que tenía el Benfica en cada línea, con respecto a su equipo.

"El Benfica tiene más opciones, más potencial, más experiencia, más fuerza física. Si miras a Barrenechea y Ríos (Richard) y los comparas con Fred y Szymanski, es completamente diferente", afirmó Mourinho.

Mientras que en las redes sociales del Benfica, le dedicaron una publicación al centrocampista de nuestro país. "Simplemente Richard Ríos", escribieron. La misma fue acompañada de una serie de fotografías. Los 'me gusta' y los 'compartidos' no faltaron por parte de los hinchas de las 'águilas'.