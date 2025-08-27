Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos: "Estoy mejorando partido a partido, las críticas ocurren, es normal"

Richard Ríos: "Estoy mejorando partido a partido, las críticas ocurren, es normal"

El volante habló luego de la clasificación del Benfica a la fase de la liga de Champions League y su rendimiento en las 'águilas' desde su llegada. Richard Ríos fue claro en sus apreciaciones.