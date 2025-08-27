José Mourinho fue claro con Jhon Durán: "No ha estado en buena forma física, ha tenido problemas"

Fenerbahçe le dijo adiós a la posibilidad de actuar en la fase de la liga de la Champions League, y ahora tendrá que conformarse con la Europa League. El conjunto turco, que tiene en su plantel a Jhon Durán , perdió 1-0 con el Benfica, y en el caso del delantero colombiano jugó los últimos 25 minutos de la contienda en el estadio Da Luz, y además, prendió las alarmas al salir lesionado.

Lo cierto es que luego de la contienda en tierras portuguesas, a José Mourinho, director técnico del Fenerbahçe, le consultaron del por qué no fue titular Durán en el decisivo juego y optó por Anderson Talisca desde el 'vamos'. La respuesta del extécnico del Real Madrid fue contundente.

"No. Jhon (Durán) no ha estado en buena forma física, ha tenido algunos problemas y no ha entrenado mucho. Talisca tiene una personalidad diferente; juega entre líneas. Intentamos tener más el balón y lo logramos en el segundo tiempo. No me gusta buscar excusas para cosas que no las tienen. Ganó el equipo con más experiencia", esas fueron las palabras de 'Mou' a 'Sport TV' y que replican en el diario 'A Bola'.

Jhon Durán, delantero colombiano que milita en Fenerbahçe. X oficial del Fenerbahçe.

Durán ingresó a los 65 minutos en lugar de su compañero Archie Brown, pero creó poco en la parte ofensiva. De otro lado, le propinó un codazo en el rostro a su compatriota Richard Ríos en una de las primeras pelotas que tocó en el compromiso de vuelta de los 'play-offs'.



Otras declaraciones de José Mourinho tras eliminación del Fenerbahçe:

- ¿Tiene el Fenerbahçe el nivel necesario para las competiciones europeas?

Publicidad

"Dije que no quería considerar a nadie favorito, pero lo dije como un principio de vida, como líder de un grupo. Pero perdimos contra un equipo que es mejor que el nuestro. Más experimentado, con más soluciones. El Benfica es un club que conoce este tipo de juego. Hay tristeza por no pasar, pero la perfecta conciencia de que perdimos contra un equipo que es mejor que el nuestro. Es importante analizar esta eliminación con coherencia y calma", precisó el DT lusitano en rueda de prensa.

- Más sobre el análisis del partido

Publicidad

"Ante todo, creo que ganó el equipo más fuerte. Fueron mucho mejores en la primera parte. No estuvimos bien, perdimos demasiados duelos y no pudimos seguir su ritmo. Fueron mejores. En la segunda parte, fuimos mejores, pero no fue suficiente. Creamos dos ocasiones en el último periodo. Los cabezazos de Talisca y En-Nesyri fueron certeros. Controlaron el partido después de quedarnos con 10 hombres, pero, francamente, se lo merecieron con su actuación en la primera parte. Demostramos una postura honorable y reaccionamos en la segunda parte. Mis jugadores lo dieron todo".