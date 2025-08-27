La Selección Colombia y una noticia de última hora, pensando en el Mundial 2026

Mientras todo el mundo espera la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos contra Bolivia y Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas, una voz oficial confirmó a que combinado se enfrentará la 'tricolor' en el tercer juego de fogueo de los cuatro que hay programados.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló con los medios de comunicación y reveló varios detalles. De entrada contó como será el traslado a Venezuela en medio de la situación que vive dicho país. "Tendremos un vuelo charter, como es habitual, viajaremos al partido y al terminar volveremos", señaló el directivo.

Acto seguido, Jesurún no tuvo problema en dar el nombre de otra selección que se medirá al conjunto 'cafetero' en los próximos duelos de preparación. "El tercer amistoso será contra Nueva Zelanda. Falta una selección africana. Los cuatro partidos de octubre y noviembre están legalizados, las fechas FIFA están cubiertas. Se ratificarán a las opciones después del sorteo en Washington", reveló.

"No tenemos problema en viajar a Venezuela"#SportsCenter | Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habló sobre el itinerario de la Selección de cara al remate de las Eliminatorias y confirmó un amistoso ante Nueva Zelanda.



Cabe recordar, que, la 'tricolor' ya tiene agendados dos encuentros de fogueo. El 11 de octubre, a las 8:00 p.m., contra México, en Texas; y el 14 de octubre, a las 7:00 p.m., en Nueva Jersey.



Colombia vs. Nueva Zelanda: solo un antecedente

Los 'cafeteros' y los 'kiwis' se enfrentaron en una sola ocasión en el pasado. Fue el 20 de junio de 2003, en Lyon, por la Copa Confederaciones de Francia. La victoria se la llevó Colombia por marcador de 3-1 con goles de Jorge López, Mario Yepes y Giovanni Hernández. Para los 'oceánicos' anotó Raffaele de Gregorio.



Los partidos de fogueo de la Selección Colombia en los últimos dos años (2023-2025)