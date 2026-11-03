AEK de Atenas vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Champions League:

Real Madrid aspira a seguir con su pleno de puntos en Champions League en su visita al AEK de Atenas, este miércoles 4 de noviembre, mientras que los griegos buscarán defender su racha de triunfos en casa, donde sólo conocen la victoria esta temporada.

El equipo 'blanco' se ha medido al AEK en cuatro ocasiones en toda su historia, con un balance de dos empates y una victoria para cada uno. El último precedente fue en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2002-2003, en la que ambos cruces terminaron con igualdad en el marcador (3-3 en Atenas y 2-2 en Madrid).

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El presente de los 'merengues'

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Los de José Mourinho afrontan el tercero de una racha de cuatro encuentros consecutivos fuera de casa, después de ganar al Barcelona en el Camp Nou (1-2) y al Racing en El Sardinero (0-3), y antes de medirse al Valencia en Mestalla este sábado, un horario que el técnico portugués ha definido irónicamente como "regalo" de LaLiga.



Mourinho adelantó que en Atenas habrá rotaciones. "He pensado dejar dentro a gente que el miércoles va a estar en el banquillo. El regalo que LaLiga nos ha hecho de jugar hoy y jugar el sábado nos obliga a esto. Vamos a ver si, haciendo tres o cuatro cambios, sacamos los puntos en Atenas", declaró el portugués tras ganar al Racing.

Real Madrid le ganó a Racing de Santander por la Liga de España. Foto: AFP

Algunos de esos cambios están confirmados. Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, titulares contra el Racing, no entraron en la convocatoria para Atenas. Quien sí se ha recuperado es Fede Valverde, que ya se ha ejercitado junto a sus compañeros tras ser baja en El Sardinero.

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En el frente de ataque entrará también Vinícius. El brasileño termina su sanción en LaLiga este sábado, ante el Valencia. Entre tanto, Mourinho adelantó que sería titular en Liga de Campeones para que no perdiera motivación ni ritmo competitivo.

Cucurella dejaría su lugar a Carreras, y en el centro de la zaga podría ser el turno de Rüdiger e incluso de Militao, ya recuperado. El centro del campo tendría hueco para Valverde, si Mourinho no lo sitúa de lateral derecho, pero también para hombres como Camavinga.

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Por delante, además de Vinícius, Mbappé y Bellingham parecen indiscutibles. En la otra banda, queda un hueco para Diomande, que ha hecho méritos en las últimas semanas, o Brahim, que sustituyó a Güler frente al Racing en el minuto 67.

Así llega el cuadro griego

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Por su parte, el AEK de Atenas cuenta con el Allwyn Arena como su mejor baza. El equipo griego ha ganado los siete encuentros oficiales que ha disputado en su feudo esta temporada, incluyendo la jornada inaugural de la Liga de Campeones ante el LASK (1-0), y sólo ha encajado un gol.

Sin embargo, los de Atenas llegan tras perder el pasado domingo en casa del Panathinaikos (2-0), y han ganado apenas uno de sus últimos cinco compromisos.

AEK de Atenas recibe este miércoles al Real Madrid por la Champions League. Foto: AFP

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En las filas del AEK está Luka Jovic. El serbio perteneció al Real Madrid entre 2019 y 2022, con una cesión al Eintracht de por medio. Con los blancos, jugó 51 partidos (nueve de ellos en 'Champions'), marcó tres goles y dio cinco asistencias.

La plantilla del AEK está amenazada por un virus que ha afectado a varios de sus jugadores. Es duda para el encuentro ante el Madrid el griego Lazaros Rota, sustituido en el descanso ante el Panathinaikos por la enfermedad, y no estará el portugués Joao Mario, al que las complicaciones han llevado a ingresar en el hospital con neumonía.

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Por su parte, Thomas Strakosha, guardameta teóricamente titular del AEK, continúa su proceso de recuperación tras fracturarse la muñeca a comienzos de septiembre y ya se ha entrenado con sus compañeros, por lo que podría regresar ante el Madrid.

- Alineaciones probables:

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AEK Atenas: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Marin, Vitális, Koita; Varga y Jović.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga; Vinícius, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

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AEK de Atenas vs. Real Madrid: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Champions League:

Día: miércoles 4 de noviembre.

Jornada: cuarta fecha de la fase de liga.

Hora: 12:45 p.m. (Colombia)

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Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Estadio: Allwyn Arena, de Atenas (Grecia).

Transmisión por TV: Espn - Disney+ Premium.

ONLINE: www.golcaracol.com