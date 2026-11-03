¿Quién es Jesús Owono, el arquero de Andorra que chocó con Jesús de Miguel, jugador que murió hoy?

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria como consecuencia de un fuerte choque contra el pecho del guardameta Jesús Owono, durante un encuentro de la Segunda División de España entre el conjunto canario y el Andorra.

La jugada, que derivó en una tarjeta roja para el arquero y la posterior suspensión del compromiso, ha dejado marcada la carrera de un joven arquero cuyo camino hasta la élite estuvo forjado por el sacrificio, la distancia y la resiliencia.

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¿Quién es Jesús Owono?

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Jesús Owono nació el 1 de marzo de 2001 en la ciudad de Bata, en la parte continental de Guinea Ecuatorial. Su infancia no fue fácil; estuvo marcada por la separación familiar cuando su madre migró a España en busca de un futuro mejor, un camino que él mismo emprendería con apenas ocho años para reencontrarse con ella y dar rienda suelta a su pasión por el balón.



"Lo siento, mamá, pero tengo que hacer mi vida", le confesó en su momento a su progenitora, una frase que reflejaba la madurez prematura con la que asumió su destino deportivo cuando le llegó la oportunidad de unirse a las categorías juveniles.

Owono jugó y se formó en el Alavés, también ha tenido llamados a la Selección de Guinea Ecuatorial y fue prestado al Andorra en la más reciente temporada del fútbol español.

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En una entrevista concedida a El Correo, el guardameta recordó aquel punto de inflexión: "Estaba muy a gusto en Zubieta, pero para seguir dando pasos tenía que salir de casa. Me iba a venir muy bien a nivel personal y a nivel de fútbol".

Lejos de centrarse de manera exclusiva en la exigencia del alto rendimiento, la vida de Owono siempre ha estado guiada por la convicción de construir un sólido futuro fuera de los campos de juego.

Jesús de Miguel, jugador del Tenerife Transmisión

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Consciente de la volatilidad de la carrera deportiva, el guardameta decidió apostar por su formación académica y comenzó sus estudios superiores en ADE (Administración y Dirección de Empresas).

Su disciplina no se limitaba al área chica; su rigor intelectual quedó en evidencia cuando reconoció públicamente con orgullo en una entrevista con la periodista Isabel Forner: "¡He sacado hasta matrículas de honor!".

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La fatal jugada con Jesús de Miguel desató una profunda conmoción en el deporte español. Tras recibir la cartulina roja y constatarse la gravedad del incidente que llevó al delantero del Tenerife a sufrir un paro cardiorrespiratoria, el guardameta quedó anímicamente devastado, según reportan medios españoles.

Ante la ola de críticas, mensajes de hostilidad y tensión vividas en el entorno digital tras confirmarse el trágico desenlace hospitalario, Owono tomó la drástica decisión de cerrar sus cuentas en redes sociales, mientras se refugia en su entorno más cercano y procesa un episodio que ha sacudido por completo su trayectoria profesional y personal.