El mundo del fútbol amaneció de luto este martes 3 de noviembre, luego de conocerse el sensible fallecimiento de Jesús de Miguel, quien tenía sólo 30 años.

¿De qué murió Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, de España?

Publicidad

De Miguel había sido ingresado de urgencia el lunes, tras chocar con el arquero del Andorra, Jesús Owono, en un partido oficial.

Publicidad

El atacante se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollándolo, en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.



Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad. Foto: AFP

El árbitro reflejó en el acta que Owono, al que expulsó, había impactado con la pierna en alto en De Miguel.

Publicidad

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por los médicos.

Según la prensa española, Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el golpe, de la que pudo ser reanimado.

Publicidad

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife .

- Tuvo un empeoramiento -

Publicidad

En un principio, se había informado de que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había "empeorado neurológicamente".

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro.

Publicidad

"Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió el club canario.

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón, ayudando al club canario a subir a la Segunda División.

Vamos a hablar sobre el incidente de la entrada a Jesús de Miguel en el partido Tenerife Vs Andorra.



Desde un punto de vista sanitario y con la información disponible al momento del hilo



Vamos al lío. pic.twitter.com/knluxqSFul — DiarioTES - Javier G. Rendo (@DiarioTES) November 2, 2026

Publicidad

Originario de Madrid, el delantero era un respetado goleador de las divisiones inferiores del fútbol español.