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Gol Caracol  / ¿De qué murió Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, de España?

¿De qué murió Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, de España?

El fútbol español está de luto tras conocerse el fallecimiento de Jesús de Miguel, quien militaba en el Tenerife de segunda división.

Por: AFP
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jesús de Miguel murió a los 30 años.
Jesús de Miguel murió a los 30 años.
Fotos: Getty Imágenes y AFP

El mundo del fútbol amaneció de luto este martes 3 de noviembre, luego de conocerse el sensible fallecimiento de Jesús de Miguel, quien tenía sólo 30 años.

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¿De qué murió Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, de España?

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De Miguel había sido ingresado de urgencia el lunes, tras chocar con el arquero del Andorra, Jesús Owono, en un partido oficial.

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El atacante se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a despejar la pelota, arrollándolo, en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Jesús de Miguel, falleció a los 30 años de edad.
Foto: AFP

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El árbitro reflejó en el acta que Owono, al que expulsó, había impactado con la pierna en alto en De Miguel.

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El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por los médicos.

Según la prensa española, Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio tras el golpe, de la que pudo ser reanimado.

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El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife .

- Tuvo un empeoramiento -

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En un principio, se había informado de que se encontraba "estable dentro de la gravedad", aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había "empeorado neurológicamente".

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro.

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"Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió el club canario.

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón, ayudando al club canario a subir a la Segunda División.

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Originario de Madrid, el delantero era un respetado goleador de las divisiones inferiores del fútbol español.

Gerard Piqué pasó curioso momento en redes sociales, durante la ceremonia del Mundial.
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