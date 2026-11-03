Partidos EN VIVO HOY 3 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Este martes 3 de noviembre, la agenda de partidos viene cargada con muy buenos compromisos. Hay nueva jornada de fase de liga en Champions League, entrando en acción Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa, y Dávinson Sánchez con Galatasaray.
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Pero para este día llama la atención el duelo entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich, que se efectuará en el Metropolitano.
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Además, de que continúa la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2026.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 3 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, martes 3 de noviembre del 2026:
|Hora
|Equipos
|Torneo / Liga
|Canales de Transmisión
|12:45 p.m.
|Galatasaray vs. Stuttgart
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|12:45 p.m.
|Shakhtar Donetsk vs. Sporting de Lisboa
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|3:00 p.m.
|LASK Linz vs. Slovan Bratislava
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 6
|3:00 p.m.
|Manchester United vs. AS Roma
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|3:00 p.m.
|Bodø/Glimt vs. Lille
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|3:00 p.m.
|West Bromwich vs. Southampton
|Championship
|Disney+ Premium
|3:00 p.m.
|Villarreal vs. París Saint-Germain
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|3:00 p.m.
|Barcelona vs. Aston Villa
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|3:00 p.m.
|Atlético Madrid vs. Bayern Múnich
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|3:00 p.m.
|Feyenoord vs. Inter de Milán
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 7
|3:30 p.m.
|Deportivo Pereira vs Deportes Tolima
|Liga Betplay DIMAYOR
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|6:20 p.m.
|Deportivo Pasto vs. Jaguares FC
|Liga Betplay DIMAYOR
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|8:30 p.m.
|Real Cartagena vs. Quindío
|Torneo BetPlay DIMAYOR
|(No especificado)