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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 3 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 3 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 3 de noviembre, con grandes duelos en la Champions League y la Liga BetPlay II-2026 ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de nov, 2026
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Luis Javier Suárez juega este martes en la Champions League con el Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez juega este martes en la Champions League con el Sporting de Lisboa.
Foto: AFP

Este martes 3 de noviembre, la agenda de partidos viene cargada con muy buenos compromisos. Hay nueva jornada de fase de liga en Champions League, entrando en acción Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa, y Dávinson Sánchez con Galatasaray.

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Pero para este día llama la atención el duelo entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich, que se efectuará en el Metropolitano.

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Además, de que continúa la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2026.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 3 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, martes 3 de noviembre del 2026:

HoraEquiposTorneo / LigaCanales de Transmisión
12:45 p.m.Galatasaray vs. StuttgartChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
12:45 p.m.Shakhtar Donetsk vs. Sporting de LisboaChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m.LASK Linz vs. Slovan BratislavaChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 6
3:00 p.m.Manchester United vs. AS RomaChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m.Bodø/Glimt vs. LilleChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m.West Bromwich vs. SouthamptonChampionshipDisney+ Premium
3:00 p.m.Villarreal vs. París Saint-GermainChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m.Barcelona vs. Aston VillaChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m.Atlético Madrid vs. Bayern MúnichChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
3:00 p.m.Feyenoord vs. Inter de MilánChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 7
3:30 p.m.Deportivo Pereira vs Deportes TolimaLiga Betplay DIMAYORWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
6:20 p.m.Deportivo Pasto vs. Jaguares FCLiga Betplay DIMAYORWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
8:30 p.m.Real Cartagena vs. QuindíoTorneo BetPlay DIMAYOR(No especificado)
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