El delantero del CD Tenerife de España, Jesús de Miguel, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde el lunes en la noche en cuidados intensivos, a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas (de España), de Jesús de Miguel Alameda", informó el club canario en sus redes sociales.

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¿Quién era Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife que murió tras choque con arquero de Andorra?

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Jesús de Miguel Alameda nació el 21 de septiembre de 1996 en Madrid y fue un delantero centro español que militaba en el Club Deportivo Tenerife de la Segunda División. Su carrera se truncó trágicamente este 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de un fuerte impacto en el pecho recibido durante un encuentro oficial con su club.



Conocido deportivamente como 'Demi', Jesús de Miguel Alameda construyó su carrera a base de constancia y goles en el fútbol de ascenso español.

Jesús de Miguel, jugador del Tenerife Transmisión

Formado en las canteras de clubes como el Lugo, Fuenlabrada, Leganés e Internacional de Madrid, el delantero madrileño, de 1.90 metros, se consolidó en la categoría de bronce (Primera RFEF) defendiendo la camiseta del Unionistas de Salamanca.

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Su explosión definitiva llegó en el CD Castellón, donde brilló como máximo goleador en la Primera Federación y fue pieza clave para conseguir el ansiado ascenso a la categoría de plata, un rendimiento que le valió su fichaje por el CD Tenerife en 2025.

Jesús de Miguel estaba casado y era padre de una pequeña niña. Su familia presenció el trágico suceso desde la grada, un desgarrador momento que conmocionó de inmediato al fútbol español y motivó la suspensión de diversos encuentros oficiales en señal de duelo.