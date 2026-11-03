Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Caso Jesús de Miguel: la policía española inició una investigación tras su fallecimiento

Caso Jesús de Miguel: la policía española inició una investigación tras su fallecimiento

Las autoridades en España han abierto una investigación para esclarecer la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, quien falleció este martes a los 30 años.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2026
Comparta en:
Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años.
Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años.
Foto captura de pantalla de video

La Policía Nacional española ha abierto una investigación sobre la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel, que está ya bajo supervisión judicial, han confirmado a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

La muerte del jugador, de 30 años, se produjo en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria horas después de sufrir un fuerte impacto del portero del Andorra Jesús Owono, en un balón dividido en los últimos minutos del partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.

Publicidad

Últimas noticias

Acción de juego en un partido de fútbol.
Gol Caracol

Jesús de Miguel y las muertes por impacto en el fútbol: un fenómeno tan trágico como poco habitual

Balón de la segunda división de España.
Gol Caracol

El fútbol de luto: Jesús de Miguel y las tragedias más dolorosas sobre el terreno de juego

Información en desarrollo...

Publicidad

Publicidad

Publicidad