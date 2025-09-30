Afición del Benfica no perdona a Enzo Fernández; le tiraron botellas desde la tribuna

La afición del Benfica lanzó varias botellas al argentino Enzo Fernández, quien militó en las filas portuguesas en la temporada 2022-2023, durante el partido de Champions League contra su actual equipo, el Chelsea inglés.

En el minuto 40, cuando el de San Martín (provincia de Buenos Aires) se dirigía a lanzar un córner en la esquina en la que están los aficionados lisboetas, varias botellas cayeron cerca del jugador, que pidió explicaciones al árbitro.

Enzo llegó al Chelsea en enero de 2023 a cambio de los 121 millones que pagaron los 'blues' por él.

José Mourinho, ahora técnico del Benfica y exentrenador del Chelsea, al ver la imagen se acercó a ese fondo a pedir calma a sus aficionados y a que dejaran de lanzar objetos.

Publicidad

En el momento de los botellazos, el Chelsea ganaba el partido por 1-0 gracias a un tanto del colombiano Richard Ríos en propia puerta.

La afición del Chelsea respondió al incidente con cánticos de "Enzo Fernández nos dejó porque es una mierda".

Publicidad