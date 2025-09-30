Jugada desafortunada para Richard Ríos: autogol en Chelsea vs. Benfica por la Champions League

Richard Ríos salió como titular este martes con Benfica que visitó a Chelsea por la segunda jornada de la Champions League. El '20' de las 'águilas' tuvo una jugada desafortunada en Stamford Bridge y mandó la pelota en propia portería.

Fue al minuto 17 cuando el volante antioqueño no pudo despejar el balón y terminó marcando el 1-0 para los 'blues'. ¡Ríos no lo pudo creer!

Vea acá el autogol de Richard Ríos HOY en Chelsea vs. Benfica por la Champions League:

¡RICHARD RÍOS LE DA EL PRIMERO AL CHELSEA! El colombiano de Benfica no pudo despejar y marcó en contra para el 1-0 de los Blues.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EMlvFCbz1l — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025