Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugada desafortunada para Richard Ríos: autogol en Chelsea vs. Benfica por la Champions League

Jugada desafortunada para Richard Ríos: autogol en Chelsea vs. Benfica por la Champions League

Richard Ríos no tuvo suerte en Stamford Bridge ante Chelsea y terminó enviando el balón a propia portería, en partido de la segunda jornada de la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Richard Ríos (20) en acción de juego con Benfica frente al Chelsea por la Champions League.
AFP

