Gol Caracol  / Selección Colombia  / Johan Carbonero le dio la victoria a la Selección Colombia contra Nueva Zelanda: así fue su gol

Johan Carbonero le dio la victoria a la Selección Colombia contra Nueva Zelanda: así fue su gol

En una viveza, apelando a su velocidad y buena definición, Johan Carbonero 'madrugó' a la defensa rival, controló e infló las redes para el 2-1 definitivo, al minuto 87'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2025
Johan Carbonero, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Nueva Zelanda, en partido preparatorio

