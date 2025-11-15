Johan Carbonero le dio la victoria a la Selección Colombia contra Nueva Zelanda: así fue su gol

Johan Carbonero sigue dulce con el gol con la Selección Colombia. El pasado 12 de octubre, hizo su debut oficial con la camiseta del equipo mayor y celebró por partida doble. Además de haberse impuesto por 4-0 sobre México, aportó su 'granito de arena', ya que infló las redes al minuto 87'. Lejos de conformarse con ello, volvió a hacer de las suyas y otra vez marcó.

Este sábado 15 de noviembre, en el juego de fogueo frente a Nueva Zelanda, recibió su oportunidad y la aprovechó. Yerry Mina despejó el esférico y cayó entre los centrales rivales, donde el delantero de Internacional de Porto Alegre estuvo atento, se hizo con el balón y definió a la perfección. Con su anotación, le dio la victoria por 2-1 al combinado nacional.

Jugadores de la Selección Colombia celebran su victoria sobre Nueva Zelanda, en partido preparatorio Getty Images

Vea el gol de Johan Carbonero, con Selección Colombia vs. Nueva Zelanda