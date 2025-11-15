Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, EN VIVO, final ATP Finals: día, hora y dónde ver en TV

El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, los dos mejore tenistas del planeta, pugnarán este domingo en Turín por la Copa de Maestros, en una final soñada por amantes y organización de las Finales ATP y que será la sexta del año entre ambos.

Se han visto la cara un total de 15 veces, sin contar las exhibiciones del Six Kings Slam, ambas finales ganadas por Sinner. El cara a cara oficial beneficia al murciano, flamante número 1 del año 2025, con un 10-5. Las últimas 6 ocasiones en las que se han enfrentado ha sido en la lucha por el título. Pekín 2024; Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinatti y Estados Unidos en 2025. Solo en la hierba británica prevaleció el de San Cándido.

En tres de los cuatro grandes de este curso han sido finalistas los dos. Se los han repartido. Roland Garros y Estados Unidos para Alcaraz. Australia y Wimbledon para Sinner. Es el duelo de duelos en el circuito. De hecho, en todo torneo que en este curso han estado ambos, uno de ellos alzó el título. Dominantes absolutos.

El público turinés en el Inalpi Arena, aunque sabedor de que la mejor baza para repetir corona italiana pasaba por la victoria de Auger-Aliassime en semis, en el fondo se alegró de tener otro clásico en la final de un torneo tan prestigioso.

Ambos optan a un bote, como invictos, de 5.071.000 dólares.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del Masters 1.000 de Cincinnati 2025 AFP

Hora y dónde ver Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, EN VIVO

Día: domingo 16 de noviembre.

Hora: 12:00 p.m. (Colombia).

Cancha: Palasport Olimpico.

Transmisión: ESPN.