Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, EN VIVO, final ATP Finals: día, hora y dónde ver en TV

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, EN VIVO, final ATP Finals: día, hora y dónde ver en TV

Los dos mejores tenistas de la actualidad, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, definen quién será el 'maestro' del circuito en la temporada 2025.

Por: EFE
Actualizado: 15 de nov, 2025
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán la final del ATP Finals 2025
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán la final del ATP Finals 2025
AFP

