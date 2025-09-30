Atacan a Richard Ríos por autogol en Chelsea vs. Benfica; "buen remate...en la portería equivocada"

No son los mejores días para Richard Ríos con el Benfica, de Portugal. Aparte de las críticas que se han generado en lo últimos días, por sus actuaciones en el torneo local; ahora llegó una desafortunada jugada en el duelo contra Chelsea, por la Champions League, en la que terminó mandando el balón a su propia meta.

Todo sucedió en el minutos 18, cuando un centro cruzado de Garnacho terminó impactado por el colombiano, quien en lugar de rechazar, terminó dándole la apertura del marcador a los 'blues', en un juego cerrado y bien disputado entre los dos clubes. Esto, ante el asombro de sus compañeros de las 'águilas'.

De inmediato, se registraron reacciones en los medios y comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, 'A Bola' usó un sarcasmo en su titular y apuntó que; "buen remate de Ríos... en la portería equivocada".

"Qué de malas", "acción infortunada", "por este pagaron toda esa plata", "pobre, Richard Ríos", "golazo del colombiano", "Ríos haciéndose sentir en el exterior", "ya era hora de que ese Richard marcara un gol" fueron algunos de las intervenciones en 'x' de los aficionados, algunos desde territorio portugués, de Brasil y también de nuestro país.

Richard Ríos (20) en acción de juego con Benfica frente al Chelsea por la Champions League. AFP

Hay que recordar que recientemente el entrenador José Mourinho defendió en una rueda de prensa al antioqueño e incluso aseguró que le iba a ayudar para que se pudiera destacar con su equipo.

