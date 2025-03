Al Liverpool, de Luis Díaz, 'le dan con todo' por un error que le está saliendo caro

El exfutbolista inglés Gary Neville, dos veces ganador de la Liga de Campeones con el Manchester United y actualmente uno de los comentaristas más reputados del Reino Unido, defendió a Trent Alexander-Arnold por su futura salida del Liverpool , a cuyos dueños culpó por no renovarle hace tiempo.

"En el caso de Trent, lo que es imperdonable es que, si eres dueño del Liverpool, hace dos años no cogieras a Trent y dijeras: 'tenemos que renovarle, es uno de los nuestros", dijo el exinternacional en la cadena británica Sky Sports.

Alexander-Arnold, que tiene apalabrada su marcha al Real Madrid este verano, acaba contrato en junio, después de 21 años en el Liverpool, club al que llegó siendo un niño en 2004 y en el que ha pasado por todas las categorías hasta ser vicecapitán del primer equipo.

Su fichaje por el Real Madrid, donde se reunirá con su amigo Jude Bellingham, ha sido muy criticado por la afición del Liverpool por no dejar ningún dinero en la caja de Anfield, por haber agotado su contrato y poder irse gratis.

Publicidad

Sin embargo, el Real Madrid ofreció al Liverpool de pagar un traspaso en invierno, opción que los 'Reds' rechazaron por ser a mitad de temporada y perder a su lateral derecho titular.

Trent Alexander Arnold en Liverpool AFP

Es la resaca que ha provocado la noticia de que Alexander-Arnold cambiará a los 'Reds' por el Real Madrid cuando su contrato venza en junio. Es una situación similar a la que viven Mohamed Salah, Virgil Van Dijk y Luis Díaz las otras tres estrellas que aún no han renovado su acuerdo, pero los tiempos y la forma de manejar su negociación es bien distinta.

Publicidad

Mientras Salah y Van Dijk han aparecido en prensa y televisiones hablando de su situación y dejando entrever que el club no ha ayudado a resolver su situación, Alexander-Arnold se ha servido todo este tiempo de dos herramientas, el silencio y las filtraciones. Así, el público ha entendido que el lateral nunca ha tenido la intención de renovar, que no era problema del club por no ofrecer suficiente y que en su cabeza siempre ha imperado la idea de reunirse con su amigo Jude Bellingham en el Real Madrid.

Sin embargo, será interesante ver cuál es la reacción de los aficionados en la vuelta a los terrenos de juego de su número '66'. Esta se producirá, salvo lesiones, el próximo 2 de abril, en un partido, para más inri, contra el Everton.