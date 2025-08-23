Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Millonarios 3-0 Junior

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Millonarios 3-0 Junior

Este sábado, la octava jornada continuó con otros encuentros que dejaron una noticia: Millonarios, de momento, salió del fondo de la tabla. Acá todos los detalles.