Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Millonarios 3-0 Junior

El fútbol profesional colombiano tuvo cuatro partidos este sábado por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2025 que provocaron cambios relevantes en la tabla de posiciones.

A primera hora, Independiente Medellín superó sin problemas a La Equidad, Fue una victoria 3-1 en el Atanasio Girardot con goles de Francisco Fydriszewski, Baldomero Perlaza y Brayan León. Por su parte, Daniel Rodas descontó de penalti para el 'verde capitalino'.

Más tarde, en el Polideportivo Sur, Envigado y Deportivo Pereira igualaron 1-1. Los 'naranjas' abrieron la cuenta a través de Frey Berrío, pero el 'matecaña' empató con anotación de Marco Pérez. Bleiner Agrón se fue expulsado en el conjunto local.

Al caer la noche, Fortaleza sorprendió en el Metropolitano de Techo y superó 2-0 a Independiente Santa Fe, el vigente campeón del fútbol profesional colombiano. Los tantos fueron obra de Jonathan Marulanda y Sebastián Valencia. El juego estuvo 'caliente' y tuvo tres expulsiones: Marcelo Meli y Emanuel Olivera en el 'cardenal' y Kelvin Flórez en los 'amix'.

Finalmente, para cerrar el telón de la jornada sabatina, Millonarios revivió con un triunfo 3-0 frente a Junior, en el Nemesio Camacho El Campín. El 'embajador' festejó gracias a Sebastián del Castillo, Nicolás Arévalo y Danovis Banguero. La tarea no fue fácil, de hecho, apenas a los 10 minutos, Carlos Giraldo, DT interino del 'azul', tras el despido de David González, vio la tarjeta roja, tras doble amonestación por reclamarle al juez Diego Ulloa.

Acción de juego entre Millonarios y Junior, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025

Llaneros 2-1 Deportivo Pasto

Independiente Medellín 3-1 La Equidad

Envigado 1-1 Deportivo Pereira

Fortaleza 2-0 Independiente Santa Fe

Millonarios 3-0 Junior

Once Caldas vs. Deportes Tolima (24/08 - 2:00 p.m.)

Unión Magdalena vs. Alianza FC (24/08 - 4:10 p.m.)

América de Cali vs. Atlético Nacional (24/08 - 6:20 p.m.)

Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas (24/08 - 8:30 p.m.)

Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali (25/08 - 6:00 p.m.)



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Millonarios 3-0 Junior

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Junior 8 5 2 1 16 10 6 17 2 Medellín 8 5 1 2 13 9 4 16 3 Fortaleza 8 3 5 0 12 8 4 14 4 Llaneros 8 4 2 2 8 7 1 14 5 Tolima 7 4 1 2 8 5 3 13 6 Atlético Nacional 7 3 3 1 13 7 6 12 7 Deportivo Pereira 8 3 3 2 10 8 2 12 8 Santa Fe 8 3 3 2 8 8 0 12 9 Envigado 8 2 4 2 8 8 0 10 10 Deportivo Cali 7 2 3 2 10 12 -2 9 11 La Equidad 8 2 3 3 9 9 0 9 12 Unión Magdalena 7 2 3 2 11 15 -4 9 13 Bucaramanga 7 2 1 4 8 9 -1 7 14 Águilas Doradas 7 1 4 2 8 10 -2 7 15 Boyacá Chicó 7 1 3 3 9 12 -3 6 16 Alianza 7 1 3 3 10 15 -5 6 17 Pasto 6 1 2 3 8 10 -2 5 18 América 5 1 1 3 6 12 -6 4 19 Millonarios 7 1 1 5 11 34 -3 4 20 Once Caldas 6 0 3 3 4 10 -6 3