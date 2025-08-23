"Que nos digan que le hicimos cajón a David González en Millonarios es algo que golpea"

Millonarios por fin cerró la mala racha que tenía en el fútbol colombiano y todo con una victoria sobre Junior, el líder de la Liga BetPlay II-2025. El festejo llegó muy tarde y justo después del despido de David González. En la rueda de prensa posterior al juego, Jorge Arias, uno de los referentes del 'azul', lamentó la salida del estratega y hasta le dedicó el triunfo.

"Fue un sacudón. No se pudo cumplir con el profesor David González, queda recordarle y agradecerle por todo lo que nos enseñó durante estos ocho meses con él. Hoy tuvimos tranquilidad, se habló que teníamos que dar lo mejor de nosotros, que no podíamos estar peor de lo que yo estábamos. Hoy se pudo demostrar, fuimos efectivos. Por momentos se le dio la posición del balón a Junior, pero no nos hicieron daño, no tuvieron esa claridad. Estamos contentos por sumar estos primeros puntos y seguir por esta senda", dijo de entrada el defensor central.

Jorge Arias, jugador de Millonarios @jorgearias17/Instagram

La prensa le consultó por lo anímico por el bueno nivel que mostró el conjunto capitalino. "La actitud no cambió mucho, porque en los anteriores partidos siempre salíamos con la mente de 'hoy sí se nos iba a dar'. Hoy ya todo fluyó, lastimosamente después de la salida del profe. Y está lo lindo de este deporte, que es que no habíamos ganado, y hoy le quitamos esa racha a un Junior que venía invicto". remarcó.

Después, Arias se mostró muy sorprendido cuando le consultaron sobre su opinión sobre los señalamientos de no rendir para que cesaran a González. "En todas las declaraciones que hemos dado estos días, se han dado cuenta lo afectado que nos dejó la salida del profesor David y que nos digan que le hicimos cajón, es una frase que me golpea y que siento mucho, porque le apreciamos mucho. Hasta hoy, se dieron las cosas, pero lo intentamos desde mucho antes para que él no se fuera. Ganar hoy también era hacerle un homenaje a él", expresó acongojado.

Por último, el jugador hizo referencia al nuevo timonel de Millonarios, quien comienza a trabajar desde este domingo. "Ya tuve la oportunidad de coincidir con el profesor Hernán Torres en Independiente Medellín, me fue bien en ese momento. Muy contento porque ya fue campeó aquí, sabe lo que es esta gran institución. Obviamente desearle muchos éxitos y que le agarremos la idea rápido", concluyó.