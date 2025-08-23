Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Arias: "Seguramente cuando perdemos es porque hago los cambios incorrectos"

Alfredo Arias: "Seguramente cuando perdemos es porque hago los cambios incorrectos"

El DT del Junior analizó lo que fue la derrota contra Millonarios 3-0 en El Campín e indicó que es mejor sufrir una derrota en esta fase de la Liga BetPlay.

Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla.
Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla.
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 11:29 p. m.