Alfredo Arias: "Seguramente cuando perdemos es porque hago los cambios incorrectos"

Junior de Barranquilla perdió el invicto en la Liga BetPlay II-2025. Los dirigidos por Alfredo Arias mostraron otra cara completamente diferente a la que venían evidenciado fecha tras fecha, y en la noche de este sábado, se vieron superados por Millonarios en El Campín; fue un 3-0 en el tablero.
Luego del compromiso de la octava jornada, el técnico del 'tiburón' compareció en rueda de prensa y detalló lo que el rendimiento de los suyos. Claro está no esperaba perder de esa forma, pero valoró que haya sido en esta parte del campeonato y corregir de cara al futuro cercano.
"Ese primer gol (de Millonarios) nos dolió mucho porque fue el primer ataque de ellos y fue muy efectivo, el segundo ni de qué hablar. Con los cambios intentamos revertir, todos de corte ofensivo, pero tampoco resultaron. Es muy largo esto y tenemos que corregir errores, a pesar de ganar, llevábamos nueve partidos invictos entre Copa y Liga, y sabíamos que podía pasar así, no lo deseábamos que pasara hoy (sábado) o que pasara nunca; pero es mejor que nos pase ahora y que tengamos el tiempo para corregir en las situaciones que nos hicieron daño y nosotros que nos hicimos daño", explicó Arias.
A continuación, el entrenador uruguayo al servicio del 'tiburón' fue consultado por el tema de los cambios y al equipo que paró de inicio en El Campín. Su respuesta fue contundente.
"Sin duda, que si no salió (los cambios) y nos vamos derrotados es que yo me equivoqué no solo en una cosa sino en varias. Porque este trabajo mío es así, tengo que tomar decisiones, y ni ganamos porque haga los cambios correctamente, pero seguramente cuando perdemos, perdemos porque yo los hago incorrectos. Es más fácil hacer una análisis del partido desde por qué no jugó tal y el otro; el otro trabajo de jugar adentro y correr y tratar de superar a un rival como Millonarios es bastante más difícil. Como hago siempre, tengo mi culpa de error porque las cosas no salieron. Es una cuestión de decisiones (cambios), ese es mi trabajo", indicó.
Por último, Alfredo Arias volvió a reiterar que esta derrota frente a Millonarios es mejor que se presente ahora y no en las instancias decisivas del campeonato.
"Lo primero que uno se cuestiona es cuando pierde un partido de esta índole, es qué hice mal, por lo menos en mi caso. Lo vuelvo a ver y seguramente encuentro los errores. Todo sirve de enseñanza y de autocrítica, y seguramente viene bien ahora que estamos en el comienzo del campeonato para enfrentar el resto del campeonato, que es lo más duro, de mejor manera", finalizó.