Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Despertó Millonarios, le pegó duro al líder Junior y lo goleó 3-0, bajo la mirada de Hernán Torres

Despertó Millonarios, le pegó duro al líder Junior y lo goleó 3-0, bajo la mirada de Hernán Torres

Millonarios volvió a mostrar buen fútbol contra un Junior que se vio desconectado en sus líneas y desconocido en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios celebró contra Junior de Barranquilla en El Campín en juego de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.
Millonarios celebró contra Junior de Barranquilla en El Campín en juego de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 10:30 p. m.