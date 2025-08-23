Despertó Millonarios, le pegó duro al líder Junior y lo goleó 3-0, bajo la mirada de Hernán Torres

Millonarios tuvo un renacer en la Liga BetPlay II-2025, vio la luz al final del túnel tras semanas turbulentas. El azul de la capital de la República volvió a mostrar buen fútbol contra un líder Junior de Barranquilla, que en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se vio desconectado en sus líneas; muy desconocido.

El 'embajador' tenía la obligación de ganar para salir de la crisis de resultados y frente al 'tiburón' era una gran oportunidad, que al final no desaprovechó. Fue un 3-0 para los locales, que tomaron un nuevo aire en el proceso que comandará a partir de este momento Hernán Torres. El DT ibaguereño estuvo en las tribunas del máximo escenario deportivo bogotano observando a sus pupilos.

De entrada fue Junior el que propuso con un zapatazo desde afuera por parte de Yeison Suárez que inquietó la portería custodiada por Guillermo de Amores. Pero con el correr del reloj fue Millonarios el que impuso condiciones en el frente de ataque, y tras una gran acción colectiva decretó el 1-0 en el tablero a los 20 minutos.

Millonarios vs. Junior. COLPRENSA.

Publicidad

El encargado de poner a celebrar a los hinchas de los azules capitalinos fue Sebastián Viveros del Castillo y vencer así la resistencia del golero del 'tiburón', Mauro Silveira.

Tras la anotación de Millonarios, Junior trató de hacerse con la esférica; sin embargo, los dirigidos por Alfredo Arias se vieron muy erráticos en los pases; mismos que usó en beneficio los 'embajadores'.

Publicidad

El segundo gol de la noche para los azules llegó a la altura del minuto 33 y el encargado de inflar las redes contrarias fue Nicolás Arévalo, previo a una asistencia de Santiago Giordana. La táctica le salió a la pefección a Millonarios, mientras Junior no se hallaba en el campo de juego. El telón de la primera parte cerró con ese marcador.

Para la parte complementaria, Junior hizo tres modificaciones de entrada para tener peso en la ofensiva y buscar espacios en la zaga de su rival, pero Millonarios se mostró 'firme' en la parte posterior. El 'rojiblanco' no pudo 'romper el muro'.

José Enamorado fue uno de los pocos que intentó en los visitantes, que se acordaron de jugar sobre los 75 minutos. Alfredo Arias no podía creer lo que mostraban sus dirigidos en el césped de El Campín.

Acción de juego entre Millonarios y Junior, en partido de la fecha 8 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Millonarios anotó el tercero de la noche de este sábado y el mismo fue alertado desde el VAR. Por más que Silveira se estiró ante el lanzamiento de Danovis Banguero la pelota terminó pasando la raya.

Publicidad

El azul llegó a 4 puntos, y momentáneamente, salió del fondo de la tabla. Junior se quedó en 17 unidades y perdió su invicto.