Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Fernando Muriel, de hacer gol a ser expulsado con Orlando City en la MLS

Luis Fernando Muriel, de hacer gol a ser expulsado con Orlando City en la MLS

El delantero colombiano marcó el tanto de descuento para Orlando City frente a Nashville; pero minutos más tarde vio la tarjeta roja. ¡Partido de contrastes para Luis Fernando Muriel!