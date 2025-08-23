Luis Fernando Muriel, de hacer gol a ser expulsado con Orlando City en la MLS

Luis Fernando Muriel entró de cambio en el partido en que Orlando City visitó a Nashville Soccer Club en una nueva jornada de la Major League Soccer. El delantero oriundo de Santo Tomás (Atlántico) tuvo un partido de contrastes, marco gol, pero después vio la tarjeta roja.

El tanto del artillero de nuestro país llegó al minuto 76, luego de aprovechar un buen centro de un compañero en el borde del área y sacó un remate de derecha, rastrero, decretando así el descuento para su escuadra.

GOOOOL de Luis Fernando Muriel 🇨🇴.



El colombiano recibe, controla y define con la parte interna para marcar a favor de @OrlandoCitySC. pic.twitter.com/oauxlPfgKE — MLS Español (@MLSes) August 24, 2025

No obstante, minutos más tarde recibió la tarjeta roja dejando a Orlando City con diez jugadores en cancha. Finalmente, el partido de la MLS terminó 5-1 a favor de Nashville.

A red card has been shown to Luis Muriel — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 24, 2025