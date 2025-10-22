Alarmas encendidas en Real Madrid, por figura que podría perderse el clásico contra Barcelona

Raúl Asencio, central del Real Madrid, abandonó el terreno de juego frente a la Juventus en el minuto 88 con problemas musculares que, tras las primeras exploraciones en el vestuario, descartan una lesión y apunta a estar disponible para el clásico del domingo ante el Barcelona.

Partido para el que Xabi Alonso cuenta con las bajas en la línea de centrales de la defensa de Antonio Rüdiger, David Alaba -sin opciones de llegar- y un Dean Huijsen; que apura para poder llegar a un encuentro clave.

Los dos primeros son baja confirmada para el partido ante el Barcelona, mientras que Huijsen, con una lesión en el sóleo sufrida durante el parón internacional, espera volver a entrenar antes del clásico, mientras que Xabi Alonso no quiso dar pistas sobre si podrá contar con él.

"Os digo el sábado", dijo en rueda de prensa.



Situación límite para Xabi Alonso que pudo agravarse con Raúl Asencio, que en los minutos previos al cambio ya estaba mostraba gestos de dolor, y que, tras un doble esfuerzo al corregir al espacio y salvar el empate de la Juventus, se echó al suelo y no pudo continuar.

Sin embargo, desde el club transmiten a EFE que solo ha sido "un susto" y podría estar disponible

El central español, que firmó un gran partido al corte, expeditivo, evitó el empate en botas de Openda en los últimos minutos, al tirarse al suelo a tapar un disparo que, detrás de Asencio, solo se hubiera encontrado con Thibaut Courtois.