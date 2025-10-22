Equipo del fútbol colombiano anunció cese de actividad por atraso en salarios; peligra próximo juego

Hace unos minutos, por medio de ACOLFUTPRO, los futbolistas hicieron importante anuncio de cara a lo que será el siguiente encuentro de la Liga BetPlay II-2025, en el fútbol colombiano.

Y es que, después de varias semanas de expectativa para que la institución ‘matecaña’ se ponga al día con las responsabilidades económicas. Ante la no respuesta y solución, los futbolistas del cuadro ‘lobo’ han manifestado que no jugarán el próximo partido contra Águilas Doradas; esto el viernes 24 de octubre.

Comunicado de ACOLFUTPRO:

ACOLFUTPRO manifiesta su total respaldo a los futbolistas del plantel profesional del Deportivo Pereira, quienes han tomado la decisión de no disputar el próximo partido programado de la Liga BetPlay Dimayor, debido a su inconformidad con los incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales por parte del club.



Durante todo el año el Pereira no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios deportivos pactados, tanto trimestrales como mensuales y ha omitido los aportes a la seguridad social. Como consecuencia, los futbolistas y sus beneficiarios han sido suspendidos lo que les impide acceder a los servicios de salud.

Se trata de una situación insostenible, ya que los futbolistas no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su profesión de manera digna y segura. Pese a las múltiples promesas realizadas por la dirigencia del bo club, hasta el momento ninguna ha sido cumplida.

El cese de actividades es una medida legítima ante la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los futbolistas y un llamado urgente a proteger la estabilidad económica y emocional de los principales protagonistas de la industria del fútbol y de las familias que dependen de ellos.

ACOLFUTPRO seguirá apoyando y acompañando a los compañeros afectados, y reafirma su compromiso con la defensa de sus derechos.

