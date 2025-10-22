Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¡Atención Selección Colombia!; rival lanzó advertencia para la Liga de Naciones femenina

¡Atención Selección Colombia!; rival lanzó advertencia para la Liga de Naciones femenina

A horas de que inicie este torneo continental, en el que se espera Linda Caicedo y 'compañía' sean protagonistas; ahora, una de sus rivales, tomó la palabra y envió contundente mensaje.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Selección Colombia femenina, final Copa América 2025
Selección Colombia femenina, final Copa América 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad