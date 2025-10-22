¡Atención Selección Colombia!; rival lanzó advertencia para la Liga de Naciones femenina

La selección de Paraguay saldrá a jugar "de igual a igual" en la Liga de Naciones femenina, clasificatoria para el Mundial 2027 de Brasil, anunció este miércoles la defensora Dahian Bogarín.

La Albirroja debutará este viernes en la Liga de Naciones frente a la selección de Argentina.

"Nosotras vamos a salir a jugar de igual a igual, por más que sea el país que tengamos al frente. Nosotras vamos a salir a hacer nuestro juego", dijo a periodistas Bogarín, del Colo Colo chileno, tras un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino, situado en la ciudad paraguaya de Ypané, a unos 28 kilómetros de Asunción.

Bogarín dijo que el plantel de 26 convocadas por el técnico Fabio Fukumoto está "bastante maduro" para enfrentar a la Albiceleste, una selección que, dijo, tiene varias jugadoras "de experiencia".



"Sabemos lo que es la selección argentina, pero nosotras también tenemos nuestro juego", indicó.

Fukumoto destacó que el conjunto guaraní es competitivo y anticipó que están listos "para sumar puntos" en la Liga de Naciones, que clasificará a dos selecciones de Sudamérica al Mundial de Brasil, que se jugará, del 24 de junio al 25 de julio.

Lamentó la ausencia de las delanteras Jessica Martínez, que milita en el Al-Hilal saudí, y de Claudia Martínez, quien participa en Marruecos en la Copa Mundial Femenina sub-17, en la que Paraguay se clasificó este miércoles para los octavos de final tras golear por 4-1 a Nueva Zelanda.

Martínez y la brasileña Amanda Gutierres fueron las máximas goleadoras de la Copa América de 2025. Además, la paraguaya fue candidata, en agosto pasado, al trofeo Kopa, el Balón de Oro de menos de 21 años.

Entre las seleccionadas paraguayas destacan las atacantes Fátima Acosta, del Pumas mexicano; Lice Chamorro, del Badalona español; la mediocampista Camila Arrieta, del Gremio brasileño; y la arquera Cristina Recalde, del Vllaznia de Albania.

Tras el partido contra Argentina, la Albirroja recibirá a Venezuela el 31 de octubre en el estadio La Huerta en Asunción.

Cabe destacar que, por su parte, Paraguay enfrentará a la Selección Colombia el 9 de junio de 2026.