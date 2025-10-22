Síguenos en::
Fútbol Colombiano

“El fútbol de barrio es importantísimo en Colombia, no se puede perder, ahí inicia todo jugador"

Una leyenda del fútbol colombiano hizo un llamado a fortalecer el apoyo al fútbol aficionado, resaltando su valor como semillero de talentos y motor social para las nuevas generaciones.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2025
Final Copa Trinche
Final Copa Trinche
@copatrinche/Instagram

