Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional no dejó dudas frente a un Once Caldas que extrañó a Dayro Moreno; 2-0 y a 'semis' de Copa

Nacional no dejó dudas frente a un Once Caldas que extrañó a Dayro Moreno; 2-0 y a 'semis' de Copa

Los dirigidos por Diego Arias se impusieron al conjunto manizaleño y clasificaron a la semifinal de la Copa Colombia, donde se enfrentarán al América de Cali.

Por: Javier García
Actualizado: 22 de oct, 2025
Andrés Sarmiento, jugador de Atlético Nacional
Andrés Sarmiento, jugador de Atlético Nacional
@nacionaloficial

