Nacional no dejó dudas frente a un Once Caldas que extrañó a Dayro Moreno; 2-0 y a 'semis' de Copa

Por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay, Atlético Nacional recibió en el estadio Atanasio Girardot a Once Caldas, equipo al que derrotó 2-0 con goles de Andrés Sarmiento y Andrés Salazar.

En los primeros minutos, el juego fue parejo y sin mayores emociones. La primera opción clara la tuvo Once Caldas a los 22 minutos, cuando Mateo García sorprendió con un remate que pasó cerca del palo derecho defendido por David Ospina.

Nacional respondió dos minutos más tarde con un disparo de media distancia de Dairon Asprilla, pero el arquero Joan Parra evitó la caída de su portería.



El primer gol del encuentro llegó a los 29 minutos: tras un tiro de esquina ejecutado por Edwin Cardona, Andrés Sarmiento conectó de cabeza para abrir el marcador y poner en ventaja a los ‘verdolagas’.

En la segunda mitad, a los 57 minutos, Edwin Cardona fue expulsado con roja directa luego de golpear a un rival en el rostro, dejando a Nacional con un hombre menos.

Pese a la inferioridad numérica, el equipo antioqueño siguió atacando y generó peligro con un remate de Sarmiento dentro del área a los 65 minutos. Por su parte, Once Caldas intentó reaccionar con un disparo de Andrés Ibargüen, que Ospina controló sin problemas.

En la recta final del encuentro, Andrés Salazar aprovechó un rebote dentro del área y con zurda anotó el 2-0 definitivo, asegurando la clasificación de Atlético Nacional.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Diego Arias avanzó a la semifinal de la Copa BetPlay, donde se medirá frente al América de Cali en una serie que promete grandes emociones.

Nacional vs. Once Caldas, por los cuartos de final de la Copa BetPlay @nacionaloficial/Instagram

Ficha técnica:

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Sarmiento, Simón García, William Tesillo, Camilo Candido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Dairon Asprilla.

Técnico: Diego Arias

Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jáider Riquett, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Mateo García, Iván Rojas; Michael Barrios, Mateo Zuleta; Jefry Zapta.

Técnico: Hernán Darío Herrera

Goles: Andrés Sarmiento (29') y Andrés Salazar (88').