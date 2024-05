Alberto Gamero: "Hay que pelear la Liga, es lo que nos queda"

Luego de un empate en los instantes finales del partido por la fecha 5 del Grupo E de la Copa Libertadores, Millonarios vio su eliminación de la competición a manos de Palestino, equipo con el que dejó las cosas 1-1 en el estadio El Campín.

Tras el partido, al cuadro 'embajador' le queda un solo partido, el que en los papeles es el más complicado, ya que tendrá que enfrentarse a Flamengo en el estadio Maracaná.

Pues bien, bajo este contexto y tras el encuentro disputado en la capital de Colombia, el técnico de los 'albiazules', Alberto Gamero, analizó el encuentro y fue crítico con su presentación en la máxima competición continental, ya que se le vio notablemente afectado, tras la eliminación de su equipo.

“El balance es negativo, no se puede esconder. Hicimos unos partidos malos donde hubo otros que hicimos cosas mejores y no nos alcanzaba. Hay que ser fuerte en estos momentos, dejamos ir una oportunidad y nos queda trabajar. Pedimos disculpas a la afición”, declaró en primera instancia el entrenador que no dejó pasar la oportunidad para también pedirle disculpas a la hinchada que alentó desde el primer momento.

Millonarios vs. Palestino, por la Copa Libertadores, en el estadio El Campín. RAUL ARBOLEDA/AFP

Publicidad

“En este proceso han pasado muchas cosas y que intentamos de solucionar muchas cosas que nos ocurren. A todos hay que pedirle disculpas y es un momento duro, ya es atenernos a las críticas y pensamos en el partido del domingo”, agregó el samario.

Por otro lado, contrario a seguir lamentándose por lo ocurrido, fue certero al comentar que la idea es ahora centrarse en ganar el título de Liga BetPlay, en donde se encuentran segundos con tres puntos del Grupo A en los Cuadrangulares de esta competición. “Hay que pelear la Liga, es lo que nos queda. Hay que mirar que se hizo que no se hizo. Hicimos mérito para ganar el partido, pero no lo hicimos y nos vamos con dolor”.

Publicidad

Hablando de la parte mental del equipo, aseguró que el plantel de Millonarios tiene lo suyo, razón por la cual no hay necesidad de preocuparse en este ámbito. “Tenemos nuestro psicológico, de pronto no trabaja de la misma manera. Un segundo de no concentración nos cuesta el partido. No fue un error táctico, fue una desconcentración”, dijo el estratega.

También fue cuestionado por sus declaraciones al principio de la competición, ya que aseguró que Millonarios tenía plantel para llegar lejos y hasta luchar por el título de Copa Libertadores, sin embargo, tras su prematura eliminación, aseguró que no se retracta de lo que dijo. “Le creo al Gamero de antes. Hubo muchos lesionados, hoy tengo que decir que es difícil armar la nómina por ese tema. Sigo creyendo en mis jugadores y con esta nómina hicimos el partido que hicimos. Hay buenos jugadores”, declaró.

Finalmente, habló de la decisión de meter jugadores defensivos para cerrar el partido. “El mensaje fue nunca decir vamos para atrás. Nos encontramos un equipo que metió pelotazos y metió tres delanteros. La orden siempre fue ir por el partido. A veces el rival nos hace retroceder y eso pasó hoy”.