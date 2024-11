Aldair Quintana deja su futuro en el aire y con dudas a Bucaramanga: "Esperemos a ver si se da"

Una de las grandes estrellas de lo que fue la primera estrella lograda por Atlético Bucaramanga fue Aldaur Quintana, quien, para muchos, es incluso el mejor arquero que ha tenido dicho club.

Debido a su gran actuación en el conjunto 'búcaro', logró llamar la atención de varios equipos tanto nacionales como internacionales, siendo incluso candidato para ser el reemplazante de Santiago Mele en el Junior de Barranquilla, pues varios rumores apuntan a que el uruguayo abandonará el conjunto barranquillero a principios del año 2025.

Pues bien, el arquero actual del Bucaramanga habló de su continuidad en el equipo y aunque no dijo si se iba a ir del club, dejó también su futuro en el aire.

"Ahí vamos, esperando a que termine el torneo para hablar con más calma", sostuvo en primera instancia el guardameta en charla con varios medios santandereanos que lo abordaron en la previa de su juego por la Copa BetPlay 2024 contra América de Cali.

A renglón seguido, dejó un rayo de esperanza en los hinchas 'leopardos', pues aseguró que en dicho club el trato ha sido muy bueno y que espera que en los próximos meses se pueda tomar una decisión acorde a lo que siente el jugador para su carrera profesional.

"​Si claro, siempre lo he dicho que acá estoy muy contento, en Bucaramanga me han tratado muy bien, me he sentido como en caso. Vamos a esperar para tomar la decisión", sostuvo Quintana.

Tras ello, dejóen claro que ahora quedará como agente libre, por lo que podrá negociar con cualquier club, simplemente negociando su salario. "Yo termino ahora en diciembre con Nacional y Bucaramanga y ya quedaría como agente libre", confirmó.

Sin embargo, el arquero quiso tambien ratificar que no hay opciones de compra con su actual equipo, pero tambien deja en el aire que las negociaciones no estan cerradas con su club. "No hay opciones de compra en Bucaramanga, esperar que termine el contrato y negociar un nuevo acuerdo. Esperemos a ver si se da".

Finalmente, dejó en claro que el cariño que siente por la institución santandereana es enorme, cosa que tambiénle han demostrado los propios hinchas e integrantes del club. "El cariño es mutuo, la gente acá me recibió muy bien, le tengo mucho cariño a la ciudad"