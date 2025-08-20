Leonardo Castro casi se sale de un palco de El Campín; tensa discusión con hinchas de Millonarios

No solamente los jugadores que Millonarios tuvo en la cancha y en el banquillo sintieron el rigor de las protestas que fueron fuertes y evidentes en el estadio El Campín, antes, durante y después del partido contra el Unión Magdalena, uno de los candidatos a irse al descenso de cara a la temporada 2026.

Hace pocos minutos se publicó un video en la red social 'X', en el que se ve a Leonardo Castro, quien se encuentra ausente y viene en su puesta a punto por una lesión, abriendo la ventana de uno de los palcos del escenario capitalino para discutir y responder a los dichos de algunos seguidores 'embajadores' que se ubicaron en el sector de la tribuna occidental.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Unión Magdalena, por Liga. Foto: Colprensa.

Fueron varios minutos en esa situación, mientras que desde el interior del mismo palco, otra persona trataba de halar al goleador y evitar que todo pasara a mayores.

En la transmisión del fútbol colombiano se había enfocado a Castro junto a su esposa, de manera tranquila, pero al parecer la temperatura subió cuando llegó el segundo tanto de Sarmiento, figura de los de Santa Marta.



¿Qué pasó en el partido Millonarios vs. Unión Magdalena?

En el estadio El Campín también se presentó una suspensión parcial del partido entre Millonarios y Unión Magdalena, cuando promediando el minuto 54 se presentaron desmanes en un sector de la tribuna. El árbitro Jhon Alexander Ospina decidió preservar la integridad de los protagonistas de bando y bando.

Hay que recordar que en diferentes tribunas del escenario capitalino, se leyeron pancartas con duros y crudos mensajes en contra de los directivos, de los mismos jugadores y hasta del cuerpo técnico. A los jerarcas de los azules se les señala por la falta de gestión y de inversión para traer refuerzos para este segundo semestre del año, tras las salidas de Álvaro Montero, Daniel Ruiz y Falcao García.