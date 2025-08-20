Actualizado: agosto 20, 2025 09:10 p. m.
Barra brava de Millonarios le tiró zapatos a los jugadores en la cancha, tras gol del Unión
Este miércoles, Millonarios y Unión Magdalena se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay II-2025, en el fútbol colombiano.
No obstante, luego del segundo gol de los 'samarios', la hinchada del cuadro 'embajador' no pudo con el coraje y empezó a tirar zapatos desde la grada.
LES ESTAN TIRANDO ZAPATOS JAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/SpA4g6aMWe— O Burrinho (@Elburrointel) August 21, 2025
