Barra brava de Millonarios le tiró zapatos a los jugadores en la cancha, tras gol del Unión

Este miércoles, Millonarios y Unión Magdalena se enfrentaron en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por el duelo correspondiente a la primera jornada de la Liga BetPlay II-2025, en el fútbol colombiano.

No obstante, luego del segundo gol de los 'samarios', la hinchada del cuadro 'embajador' no pudo con el coraje y empezó a tirar zapatos desde la grada.

Llueven zapatos en el Campín pic.twitter.com/l5SebARC7d — Mr. October (@gil_tor2) August 21, 2025

LES ESTAN TIRANDO ZAPATOS JAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/SpA4g6aMWe — O Burrinho (@Elburrointel) August 21, 2025