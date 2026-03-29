Alineación titular de Francia contra la Selección Colombia; noticias con Kylian Mbappé

Francia quiere repetir lo hecho en el Mundial de Rusia 2018, cuando se hizo con el título. Por eso, cada partido previo a la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, será fundamental para ultimar detalles, corregir errores y potenciar virtudes. Entendiendo eso, el entrenador Didier Deschamps aprovechó el juego contra la Selección Colombia para ver las caras que no son habituales.

Y es que no solo dejó a Kylian Mbappé en el banco de suplentes, sino que se la jugó por futbolistas poco habituales, empezando por el guardameta, Samba, que es el tercer arquero de la convocatoria.



Alineación titular de Francia contra la Selección Colombia

Samba; P. Kalalu, M. Lacroix, L. Hernández, Digne; Zaire Emery, N. Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; M. Thuram. D.T.: Didier Deschamps.

Nos 1️⃣1️⃣ Bleus pour débuter face à la Colombie 🇨🇴✊



Coup d’envoi à 21h sur TF1 📺#FRACOL pic.twitter.com/arcK8VSop9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2026

Colombia vs. Francia EN VIVO; hora y TV

Día: domingo 29 de marzo.

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana).

Estadio: NorthWest Stadium (Washington).

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams)



Alineación titular de la Selección Colombia vs. Francia

Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan Cabal, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Javier Suárez.