Alineación titular de Francia contra la Selección Colombia; noticias con Kylian Mbappé

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Francia quiere repetir lo hecho en el Mundial de Rusia 2018, cuando se hizo con el título. Por eso, cada partido previo a la cita orbital, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, será fundamental para ultimar detalles, corregir errores y potenciar virtudes. Entendiendo eso, el entrenador Didier Deschamps aprovechó el juego contra la Selección Colombia para ver las caras que no son habituales.
Y es que no solo dejó a Kylian Mbappé en el banco de suplentes, sino que se la jugó por futbolistas poco habituales, empezando por el guardameta, Samba, que es el tercer arquero de la convocatoria.
Samba; P. Kalalu, M. Lacroix, L. Hernández, Digne; Zaire Emery, N. Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; M. Thuram. D.T.: Didier Deschamps.
Nos 1️⃣1️⃣ Bleus pour débuter face à la Colombie 🇨🇴✊— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2026
Coup d’envoi à 21h sur TF1 📺#FRACOL pic.twitter.com/arcK8VSop9
Día: domingo 29 de marzo.
Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana).
Estadio: NorthWest Stadium (Washington).
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams)
Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan Cabal, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; y Luis Javier Suárez.