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Gol Caracol  / Alineación titular de Francia contra la Selección Colombia; noticias con Kylian Mbappé

Alineación titular de Francia contra la Selección Colombia; noticias con Kylian Mbappé

En partido preparatorio para el Mundial 2026, Francia, que es una de las favoritas a ser campeona y viene de vencer a Brasil, sorprendió con su once inicial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Kylian Mbappé, delantero y capitán de la Selección Francia, en un partido previo al Mundial 2026
Kylian Mbappé, delantero y capitán de la Selección Francia, en un partido previo al Mundial 2026
AFP

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