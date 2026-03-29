Alineaciones titulares de Selección Colombia vs Francia; atentos con Luis Díaz y James Rodríguez

La Selección Colombia tendrá su última salida antes del Mundial 2026 y será este domingo 29 de marzo frente a Francia, en el NorthWest Stadium, por lo que será un duelo importante de cara a la preparación para el certamen orbital.

Por eso, el técnico argentino Néstor Lorenzo seguirá viendo varios futbolistas en acción para ir definiendo la lista de convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque el DT de la Selección Colombia hizo algunos cambios, las miradas seguirán puestas en el guajiro Luis Díaz, quien aparece como titular.



Alineaciones titulares de Colombia vs Francia, partido preparatorio:

Álvaro Montero

Daniel Muñoz; Dávinson Sánchez, Juan Cabal, Johan Mojica



Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez

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Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores para enfrentar a 🇫🇷 el segundo partido de la Fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/x3IXD8jWp8 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 29, 2026

Colombia vs Francia EN VIVO; hora y TV del partido preparatorio hoy:

Fecha: domingo 29 de marzo de 2026

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: NorthWest Stadium (Washington)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y YouTube de Gol Caracol