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Alineaciones titulares de Selección Colombia vs Francia; atentos con Luis Díaz y James Rodríguez

Este domingo la Selección Colombia tendrá un duro compromiso frente al combinado francés, y el técnico Néstor Lorenzo hizo algunos cambios para su equipo titular en el estadio Northwest.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Luis Díaz Kylian Mbappé Colombia vs Francia
Luis Díaz y Kylian Mbappé, figuras de Colombia vs Francia - Fotos:
AFP

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