'Tren' Valencia, entre recuerdos de su triplete a Francia y su opinión de la Selección Colombia

Con el paso del tiempo, las estrellas del mundo deportivo que alguna vez brillaron en las canchas y llenaron de alegría a los aficionados, hoy abren el baúl de sus recuerdos para evocar los momentos más importantes de sus vidas, aquellos que los llevaron a vivir grandes experiencias en la pasión que más aman y que siempre llevarán en su corazón: el fútbol.

El futbolista Adolfo Valencia, más conocido como 'El Tren', hoy, fuera de las canchas, volvió a sus años dorados, recordando su trayectoria en el fútbol nacional e internacional. Destacándose por su participación en la Selección Colombia y por ser el primer colombiano en formar parte del club alemán, Bayern Múnich, estos fueron algunos de los momentos más importantes del valluno en las canchas.

¿Quién es Adolfo Valencia?

Mi nombre es Adolfo Valencia, más conocido como ‘El Tren Valencia’. Un deportista profesional que tuvo la oportunidad de estar presente en diferentes ligas del país. Al mismo tiempo, pude hacer parte del club de mis amores, Independiente Santa Fe. Digo que es el club de mis amores porque fue mi primer club. Más adelante, también llegué a formar parte de Medellín y ser campeón con América de Cali.

¿Cuál fue el momento más importante en su vida en el mundo futbolístico?

Mi debut con Santa Fe fue uno de los momentos más importantes en mi carrera. Sentí un orgullo inmenso al convertirme en jugador profesional y debutar en un clásico contra Millonarios.

A partir de ahí, empecé mi carrera con mayor disciplina y constancia, lo que me permitió vestir la camiseta de la Selección Colombia, donde entregué lo mejor de mí, con amor, empeño y compromiso. Fue ahí donde, por medio de ese trabajo constante, tuve la oportunidad y la suerte de llegar a un club tan grande como Bayern Múnich.



¿Cómo se dieron las cosas con Independiente Santa Fe?

En ese momento, había un convenio entre Santa Fe de Buenaventura y Santa Fe de Bogotá. A los jugadores que veían en buenas condiciones se les daba la oportunidad de realizar pruebas en la capital. Más adelante, también hubo un convenio en Buga con el profesor Héctor Javier Céspedes, y fue ahí donde se dio esa gran oportunidad de jugar con Santa Fe.

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¿Cómo llegó a ser el primer colombiano en debutar en Bayern Múnich?

Gracias al trabajo que venía haciendo en Santa Fe, fue que llegué a ser parte del club. Sin embargo, fue muy difícil adaptarse al principio. Tuve que sacrificarme bastante, pero cuando uno quiere algo tiene que sacrificarse. Allí, también conté con grandes compañeros y especialmente con el mejor entrenador, Beckenbauer.

Gracias a esa experiencia, logré adaptarme a lo que significa el éxito, entendiendo que siempre se alcanza con disciplina, constancia y, sobre todo, con una mentalidad fuerte.

Tren Valencia; primer colombino en el Bayer Múnich AFP

¿Cómo fue ser parte de la Selección Colombia?

Mi llegada a la Selección se dio cuando el profesor Hernán Darío Gómez, más conocido como ‘El Bolillo’, me llamó para hacer parte de la Selección Colombia, luego de los partidos que disputé con Santa Fe, en los que me destaqué y logré marcar gol en cada uno. Eso fue lo que me permitió ser convocado. Fue ahí donde pude compartir con grandes compañeros del fútbol colombiano como ‘El Pibe’, Faustino Asprilla, René Higuita y Óscar Córdoba.

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¿Cómo fue ser parte de ese tan recordado 5-0 con Argentina?

Ese partido era muy definitivo para nosotros porque si Colombia ganaba clasificábamos al Mundial de Estados Unidos del 94, y si perdíamos, íbamos al repechaje contra Australia. Muchos de nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de ir a un Mundial, por lo que ese partido fue a muerte prácticamente. Como jugadores, teníamos el sueño de darnos a conocer, hacer lo mejor por nuestra selección y, en especial, sentirnos orgullosos de nuestro país. Después de todo, somos leyendas.

Adolfo 'Tren' Valencia, una de las figuras de la Selección Colombia en la década de los 90. AFP

¿Cómo ve a la Selección Colombia para el partido contra Francia?

La Selección Colombia tiene buenos jugadores y una buena propuesta de juego. Sin embargo, debe trabajar un poco más en la potencia. En el caso de Francia, es una selección que siempre ha contado con futbolistas de gran jerarquía y calidad. Los partidos ante el seleccionado francés son exigentes, es una selección muy técnica y que juega muy bien al fútbol. Sé que va a ser un buen partido para que Colombia pueda medirse y aprender de este rival.

¿Cree que Colombia puede ser candidata a ganar el Mundial 2026?

Hoy en día, el fútbol es muy competitivo, y la mayoría de los jugadores están en el exterior, aprendiendo y mejorando constantemente. Cualquier sorpresa se puede dar. A veces se piensa en equipos o selecciones grandes, pero la sorpresa puede venir de un equipo pequeño. Por eso, lo más importante es tener humildad y trabajar duro en cada partido que se deba afrontar.

Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron titulares en un partido de la Selección Colombia Getty Images

¿Cómo se encuentra ‘El Tren Valencia’ actualmente?

Me encuentro muy bien de salud, cuidándome como siempre lo he hecho. Actualmente, estoy trabajando con un grupo de jóvenes de distintas categorías, desde la 2005 hasta la 2009 aproximadamente. Hemos tenido la oportunidad de llevarlos a España y también estamos contemplando la posibilidad de llevarlos a Alemania. En general, estamos haciendo un trabajo social muy bonito, así como en algún momento a nosotros nos dieron la mano y nos ayudaron.