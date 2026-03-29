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Gol Caracol  / 'Tren' Valencia, entre recuerdos de su triplete a Francia y su opinión de la Selección Colombia
Exclusivo

'Tren' Valencia, entre recuerdos de su triplete a Francia y su opinión de la Selección Colombia

En entrevista con Gol Caracol, el exjugador de Selección Colombia, Adolfo 'Tren' Valencia', fue claro al hablar de las virtudes y falencias de la 'tricolor' y analizar al conjunto galo.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Tren Valencia jugador colombiano
Tren Valencia; jugador de la Selección Colombia
AFP

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