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Gol Caracol  / Sigue la polémica por la Copa África; Marruecos y Senegal, atentos a fallo que cambiaría todo

Sigue la polémica por la Copa África; Marruecos y Senegal, atentos a fallo que cambiaría todo

Después de que Senegal ganara el título de la Copa África en la cancha, desde el escritorio declararon campeón a Marruecos, pero esto podría dar un nuevo giro.

Por: EFE
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos
Final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos
Foto: AFP

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