Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima ya conocen los árbitros para del debut en Copa Libertadores

La Conmebol confirmó las designaciones arbitrales para la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la que varios equipos colombianos ya tienen definidos a los jueces para sus respectivos estrenos.

Junior de Barranquilla recibirá a Palmeiras con el argentino Facundo Tello como árbitro central, acompañado por sus compatriotas en el VAR. Por su parte, Independiente Santa Fe se medirá ante Peñarol con el venezolano Jesús Valenzuela como juez principal. En tanto, Independiente Medellín enfrentará a Estudiantes de La Plata bajo la conducción arbitral de Alexis Herrera, también de Venezuela, mientras que Deportes Tolima jugará ante Universitario con el brasileño Wilton Sampaio como central.

En cuanto a los árbitros colombianos, también tendrán protagonismo en esta jornada. Carlos Ortega dirigirá el duelo entre Always Ready y Liga de Quito, mientras que Jhon Ospina estará a cargo del compromiso entre Mirassol y Lanús. Además, Wilmar Roldán fue designado para Rosario Central vs Independiente del Valle, acompañado por una terna completamente colombiana en campo y VAR.



Árbitros de la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 202