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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima ya conocen los árbitros para del debut en Copa Libertadores

Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima ya conocen los árbitros para del debut en Copa Libertadores

La Conmebol reveló en sus cuentas oficiales el listado de árbitros encargados de dirigir la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026. Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima, en la jugada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
COLPRENSA.

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