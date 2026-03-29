Junior, Santa Fe, Medellín y Tolima ya conocen los árbitros para del debut en Copa Libertadores

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La Conmebol confirmó las designaciones arbitrales para la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la que varios equipos colombianos ya tienen definidos a los jueces para sus respectivos estrenos.
Junior de Barranquilla recibirá a Palmeiras con el argentino Facundo Tello como árbitro central, acompañado por sus compatriotas en el VAR. Por su parte, Independiente Santa Fe se medirá ante Peñarol con el venezolano Jesús Valenzuela como juez principal. En tanto, Independiente Medellín enfrentará a Estudiantes de La Plata bajo la conducción arbitral de Alexis Herrera, también de Venezuela, mientras que Deportes Tolima jugará ante Universitario con el brasileño Wilton Sampaio como central.
En cuanto a los árbitros colombianos, también tendrán protagonismo en esta jornada. Carlos Ortega dirigirá el duelo entre Always Ready y Liga de Quito, mientras que Jhon Ospina estará a cargo del compromiso entre Mirassol y Lanús. Además, Wilmar Roldán fue designado para Rosario Central vs Independiente del Valle, acompañado por una terna completamente colombiana en campo y VAR.
|Fecha
|Ciudad
|Grupo
|Hora
|Partido
|Árbitro Principal
|Árbitro Asistente 1
|Árbitro Asistente 2
|4to Árbitro
|VAR
|AVAR
|Asesor de Árbitros
|Quality Manager
|7/4/2026
|Caracas
|C
|18:00
|Deportivo La Guaira (VEN) vs Fluminense (BRA)
|José Burgos
|Horacio Ferreiro
|Pablo Llarena
|Hernán Heras
|Leodan González
|Antonio García
|Luis Sánchez
|Wilson Lamouroux
|7/4/2026
|Mendoza
|C
|19:00
|Independiente Rivadavia (ARG) vs Bolívar (BOL)
|José Cabero
|José Retamal
|Miguel Rocha
|Piero Maza
|Juan Lara
|Edson Cisternas
|Sergio Viola
|Roberto Silvera
|7/4/2026
|Guayaquil
|D
|19:00
|Barcelona (ECU) vs Cruzeiro (BRA)
|Juan Benítez
|Eduardo Cardozo
|Milciades Saldivar
|Carlos Benítez
|José Méndez
|Luis Onieva
|Juan Corozo
|Ángel Sánchez
|7/4/2026
|El Alto
|G
|20:00
|Always Ready (BOL) vs L.D.U. Quito (ECU)
|Carlos Ortega
|Richard Ortiz
|Miguel Roldán
|Andrés Rojas
|David Rodríguez
|Luis Picón
|Oscar Maldonado
|Claudio Ríos
|7/4/2026
|Santiago
|D
|20:30
|Universidad Católica (CHI) vs Boca Juniors (ARG)
|Gustavo Tejera
|Nicolás Tarán
|Martín Soppi
|Andrés Matonte
|Christian Ferreyra
|Agustín Berisso
|Bárbara Bastías
|César Escano
|7/4/2026
|Ibagué
|B
|21:00
|Deportes Tolima (COL) vs Universitario (PER)
|Wilton Sampaio
|Bruno Pires
|Rafael Alves
|Bruno Arleu
|Pablo Gonçalves
|Caio Vieira
|Abraham Gonzalez
|Julio Bascuñán
|8/4/2026
|Coquimbo
|B
|18:00
|Coquimbo Unido (CHI) vs Nacional (URU)
|Raphael Claus
|Danilo Manis
|Nailton Sousa
|Rafael Klein
|Rodolpho Toski
|Rodrigo Nunes
|Ricardo Marques
|Rodney Aquino
|8/4/2026
|Mirassol
|G
|19:00
|Mirassol (BRA) vs Lanús (ARG)
|Jhon Ospina
|David Fuentes
|Sebastián Vela
|José Ortiz
|Nicolás Gallo
|John A. León
|Hilton Moutinho
|Patricio Polic
|8/4/2026
|Medellín
|A
|19:00
|Independiente Medellín (COL) vs Estudiantes LP (ARG)
|Alexis Herrera
|Tulio Moreno
|Alberto Ponte
|Yender Herrera
|Ángel Arteaga
|Reyes Soto
|Luzmila Gonzalez
|Henry Gambetta
|8/4/2026
|Cusco
|A
|19:30
|Cusco (PER) vs Flamengo (BRA)
|Derlis López
|Roberto Cañete
|José Cuevas
|Mario Díaz de Vivar
|Fernando López
|Carlos Figueredo
|Ana Perez
|Wilson Ávila
|8/4/2026
|Cartagena
|F
|19:30
|Junior (COL) vs Palmeiras (BRA)
|Facundo Tello
|Juan P. Belatti
|José Savorani
|Sebastián Zunino
|Hernán Mastrángelo
|Germán Delfino
|Sebastián Restrepo
|Víctor H. Carrillo
|8/4/2026
|Lima
|F
|21:00
|Sporting Cristal (PER) vs Cerro Porteño (PAR)
|Darío Herrera
|Gabriel Chade
|Pablo González
|Sebastián Martínez
|Héctor Paletta
|Jorge Baliño
|Jorge Jaimes
|Sandra Zambrano
|8/4/2026
|Caracas
|H
|18:00
|Universidad Central (VEN) vs Libertad (PAR)
|Flavio de Souza
|Alex Ang
|Víctor Imazu
|Ramón Abatti
|Rodrigo Guarizo
|Rodrigo Correa
|Jairo Romero
|Marcelo de León
|8/4/2026
|Rosario
|H
|19:00
|Rosario Central (ARG) vs Independiente del Valle (ECU)
|Wilmar Roldán
|Alexander Guzmán
|Jhon Gallego
|Carlos Betancur
|Leonard Mosquera
|Keiner Jiménez
|Héctor Baldassi
|Carlos Pastorino
|8/4/2026
|Vicente López
|E
|21:00
|Platense (ARG) vs Corinthians (BRA)
|Piero Maza
|José Retamal
|Miguel Rocha
|José Cabero
|Juan Lara
|Edson Cisternas
|Sergio Viola
|Roberto Silvera
|8/4/2026
|Bogotá
|E
|21:00
|Santa Fe (COL) vs Peñarol (URU)
|Jesús Valenzuela
|Jorge Urrego
|Lubin Torrealba
|Alejandro Velázquez
|Juan Soto
|Marco Suárez
|Abraham Gonzalez
|Julio Bascuñán