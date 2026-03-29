Luis Díaz preocupó a todos en la Selección Colombia, tras sufrir duro golpe contra Francia

El partido entre la Selección Colombia y Francia, previo al Mundial 2026, empezó con todo. Prueba de ello fue lo ocurrido con Luis Díaz, quien sufrió la intensidad y terminó en el suelo.

Cuando tan solo iban dos minutos de partido, quedó un balón dividido, al que fueron el guajiro, Jefferson Lerma y Ngolo Kanté. Allí, 'Lucho' llevó la peor parte y se retorció de dolor.

De inmediato, el árbitro paró el compromiso y hubo preocupación en la 'tricolor'. Por fortuna, no pasó a mayores y Luis Díaz pudo continuar en el terreno de juego, sin problema.

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un partido preparatorio al Mundial 2026 AFP

Así fue el golpe que sufrió Luis Díaz, en Selección Colombia vs. Francia