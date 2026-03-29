Luis Díaz preocupó a todos en la Selección Colombia, tras sufrir duro golpe contra Francia

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El partido entre la Selección Colombia y Francia, previo al Mundial 2026, empezó con todo. Prueba de ello fue lo ocurrido con Luis Díaz, quien sufrió la intensidad y terminó en el suelo.
Cuando tan solo iban dos minutos de partido, quedó un balón dividido, al que fueron el guajiro, Jefferson Lerma y Ngolo Kanté. Allí, 'Lucho' llevó la peor parte y se retorció de dolor.
De inmediato, el árbitro paró el compromiso y hubo preocupación en la 'tricolor'. Por fortuna, no pasó a mayores y Luis Díaz pudo continuar en el terreno de juego, sin problema.
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