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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Díaz preocupó a todos en la Selección Colombia, tras sufrir duro golpe contra Francia

Luis Díaz preocupó a todos en la Selección Colombia, tras sufrir duro golpe contra Francia

Cuando recién empezaba el partido preparatorio de cara al Mundial 2026, se presentó una acción que dejó a Luis Díaz en el suelo, con mucho dolor en su cabeza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, sufrió un golpe en el partido contra Francia
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, sufrió un golpe en el partido contra Francia
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